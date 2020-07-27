Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikna çalışmaları ile teslim olan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda, DKP/BÖG terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakaladı.

Konu ile ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 27.07.2020 günü DKP/BÖG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilmiş 4 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir." - ANKARA