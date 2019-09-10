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Dkv Euro service üst yönetiminde atama

59 dakika önce

Emekli olan Ju¨rgen Steinmeyer'den boşalan Otoyol Sistemleri Direktörlüğü görevine, sektörün deneyimli ismi Je´ro^me Lejeune atandı.

Dkv Euro service üst yönetiminde atama, System.String[]

Avrupa karayollarında nakliye sektörüne yönelik nakitsiz yol yardım hizmeti alanında piyasa lideri olan DKV Euro Service'in üst yönetiminde önemli bir atama yapıldı. Emekli olan Ju¨rgen Steinmeyer'den boşalan Otoyol Sistemleri Direktörlüğü görevine Je´ro^me Lejeune atandı. Lejeune doğrudan DKV Euro Service CEO'su Marco van Kalleveen'e bağlı olarak görev yapacak.

Sektörde 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Je´ro^me Lejeune, daha önce nakitsiz yol yardımı alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından VINCI Concessions'a bağlı bir şirket olan VINCI Highways'te Mobilite Direktörü olarak görev yapıyordu. Bu görevi sırasında VINCI'de yeni bir Mobilite İş Alanı başlattı. Lejeune, bundan önce VINCI şirketinde Almanya Kamu Özel Sektör Ortaklığı İşi Genel Müdürü olarak da görev yaptı. Lejeune, VINCI'ye katılmadan önce de Almanya'da nakitsiz yol yardım hizmetleri sunan Toll Collect ile Fransız ulaştırma ve hizmet şirketi Thales'te satış ve operasyonlarla ilgili farklı görevlerde bulundu.

DKV Euro Service CEO'su Marco van Kalleveen yeni görevlendirmeyle ilgili şunları söyledi:

"Bu önemli pozisyon için böylesine yetkin ve başarılı bir üst düzey yönetici bulmuş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Je´ro^me, en son bu alanın global şirketlerinden biri olan VINCI'de pekiştirdiği Avrupa paralı otoyol hizmetlerindeki derin deneyimini şirketimize getiriyor. Aynı zamanda Ju¨rgen Steinmeyer'e de bugüne kadarki mükemmel çalışması için teşekkür ediyoruz. Kendisi geçtiğimiz 23 yılda DKV Euro Service'i bu sektörün lider hizmet sunucularından biri hâline getirmiştir."

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:37 Kaynak: Bültenler
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