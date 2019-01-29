DLive, Gaming İstanbul 2019'da
1 saat önce
Oyunseverlerin her yıl ilgiyle takip ettikleri Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı-Gaming İstanbul 2019 (GIST 2019), 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.
İnternet üzerinden canlı yayın platformu olarak faaliyet gösteren DLive, sürpriz ödüller ve etkinlikleriyle GIST 2019'da katılımcılarla buluşacak.
İnternet üzerinden canlı yayın ve video platformu olarak faaliyet gösteren Silikon Vadisi merkezli DLive, 31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı Gaming İstanbul 2019 (GIST 2019) fuarında yerini alıyor.
Oyun tutkunlarının her sene büyük ilgi göstererek katıldığı GIST 2019'da DLive, binlerce katılımcıya 4 eğlence dolu gün vadediyor. Stant alanına gelen tüm ziyaretçiler, etkinlik boyunca sürpriz ödüllü ve Lino puan kazanabilecekleri Zula, PubG, League of Legends oyun turnuvalarına katılmanın yanı sıra profesyonel oyuncularla tanışma ve fenomenlerle sohbet etme fırsatı bulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:01 Kaynak: Bültenler
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