Dmd hastalığına dikkat çekmek için daldılar
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen bir grup dalgıç, 7 Eylül Dünya Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü nedeniyle dalış etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:18 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde bir araya gelen bir grup dalgıç, 7 Eylül
Dünya Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü nedeniyle dalış etkinliği düzenlendi.
Bir kas hastalığı olan DMD hastalığına dikkat çekmek isteyen 5 dalgıç, özel dalış teknesiyle Marmaris açığına gitti. Keçi Adası açıklarında dalan gönüllü dalgıçlar su altında 'Derin bir nefes bir hayat demek. Duchenne'nin dostu olun. Çocuklarımızın geleceğine umut olun' yazılı pankart açtı. Dalgıçlar su altında pankart açtıkları o anları görüntüledi.
DMD hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü de saat 19.00'da, 19 Mayıs
Gençlik Meydanı'nda tekrar bir etkinlik yapılacağı belirtildi.
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