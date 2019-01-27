Son Dakika Haberleri: Dmd Hastası 8 Yaşındaki Batuhan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Dmd Hastası 8 Yaşındaki Batuhan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

50 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan'ın askerlik hayali, jandarma komutanlığında ettiği asker yemini ile gerçek oldu.

Dmd Hastası 8 Yaşındaki Batuhan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan'ın askerlik hayali, jandarma komutanlığında ettiği asker yemini ile gerçek oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Çiğdem ve Adem İşbitrir çiftinin Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) hastası 8 yaşındaki oğulları Batuhan'ın küçük yaşlardan itibaren kurduğu askerlik hayali gerçek oldu. Her geçen gün kaslarındaki zayıflığı artan ve bu sebepten dolayı hastalığı ilerleyen Batuhan için Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. DMD hastası Batuhan anne ve babası ile birlikte sabah saatlerinde geldiği jandarma komutanlığında kendisi için hazırlanan kıyafetleri giyip, eğitimlere katılıp asker yemini etti. Gerçekleşen tören sonunda Gölcük Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Burçak Kırca tarafından Batuhan'a terhis, takdir belgesi ile Tük bayrağı hediye edildi.

Tören sonunda konuşan anne Çiğdem İşbitirir, "Batuhan'ın hastalığı ilerleyici ve hiçbir şekilde tedavisi olmaktadır. Gölcük Jandarma Komutanlığı'na çok teşekkür ederiz. Batuhan'ın en büyük hayali bir asker olabilmekti. Çok sağ olsunlar o hayalini bugün komutanlarımız sayesinde gerçekleştirdik. İnşallah, hastalığımıza çok kısa bir zamanda bir çare bulunur diye ümit ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:02 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, Jandarma, Yaşam
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