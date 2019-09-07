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DMD hastası çocuklar, farkındalık için bir araya geldi

1 saat önce

Duchenne Kas Hastalığı (DMD) ile mücadele eden hastalar ve aileleri farkındalık oluşturmak için bir araya geldi.

DMD hastası çocuklar, farkındalık için bir araya geldi, System.String[]

Duchenne Kas Hastalığı (DMD) ile mücadele eden hastalar ve aileleri farkındalık oluşturmak için bir araya geldi.

Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneğince (DMD) Etiler Sporcular Parkında 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hasta çocuklarla, ailelerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı etkinlikte konuşan DMD Türkiye Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Baran Köseoğlu, DMD'nin kas erimesi hastalığı olduğunu ve her 3 bin 500 erkek çocuktan birinde görüldüğünü belirterek, dünya genelinde 20 bin DMD'li hasta çocuk olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Köseoğlu, hastalık nedeniyle kasların sağlamlığını koruyamadığını, günlük yaşamdaki basit hareketlerle bile kasların yıkıldığını, parçalandığını ve işlevsiz hale geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"DMD kas hastalığı ile mücadele adeta zamanla savaşmaktır. Çocukların büyümesini istemeyen ailelerle karşılaştınız mı hiç? İşte o aileler, DMD ile mücadele eden ailelerdir. Çünkü zaman bu hastalığın dostu, bizimse en büyük düşmanımız durumundadır. Biz DMD kas hastası evlatlara sahip aileler olarak, yıllardır evlatlarımız için kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz."

Baran Köseoğlu, mevcut merkezlerin iyileştirilmesi ve sayıların artırılması istediklerini belirterek, büyük kentlere kas hastalıkları merkezlerinin açılması taleplerinin olduğunu sözlerine ekledi.

DMD hastalı çocukların da duygularını paylaştığı etkinlik, çeşitli aktivitelerin ardından sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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