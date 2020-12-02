DMD'liler için ayakkabılarını çıkarıp poz verdiler - Son Dakika

İZMİR'de Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) hastası Sercan Ulucak'ın (30) babası Aydın Ulucak, sosyal medyada, yürüme zorlukları nedeniyle ayakkabılarını eskitemeyen hastaların sorunlarına dikkat çekmek için başlatılan #shoesforDMD (DMD'liler için ayakkabı) kampanyasına İzmir'deki futbol takımlarından destek istedi. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından ünlü futbolcuların kramponlarıyla poz vererek zincire katıldıklarını anlatan Ulucak, "Ülkemizde 5 bine yakın DMD'li çocuğumuz var. Onların ilaç, cihaz ve yaşamın içindeki zorluklarla ilgili aşılabilecek sorunlara toplumun duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan Aydın Ulucak (60) ve Nuray Ulucak (56) çiftinin 3 çocuğundan biri olan Sercan Ulucak, genellikle 3 yaşında hareketlerde zorlanma ile belirti veren, 10'lu yaşlarda yürüme kaybı, sonrasında kollarda güçsüzlük ile devam edip 20'li yaşlarda solunum ve kalp kaslarını da etkileyerek, yaşamı tehdit eden DMD hastası olarak dünyaya geldi. Aynı hastalığa sahip ikizi Kaan Ulucak'ı 25 yaşına kadar yaşatmayı başaran Ulucak ailesi, ikizleri Ege Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun etmenin gururunu yaşadı. Büyük emek vererek onları büyüttüklerini dile getiren emekli baba Aydın Ulucak, bu hastalıkla anaokulu çağındayken tanıştıklarını belirterek yıllarca verdikleri mücadeleyi anlattı.