Son Dakika Haberleri: DMO'da tüm işlemler 'elektronik' ortama taşınıyor

DMO'da tüm işlemler 'elektronik' ortama taşınıyor

2 saat önce

DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız uygulamalarla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacağız." dedi.

DMO'da tüm işlemler 'elektronik' ortama taşınıyor, System.String[]
DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız uygulamalarla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00 

Fi, Ekonomi
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