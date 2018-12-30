DMO'da tüm işlemler 'elektronik' ortama taşınıyor
2 saat önce
DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız uygulamalarla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacağız." dedi.
DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız uygulamalarla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00
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