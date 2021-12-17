DMO Genel Müdürü Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceledi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafına oy veren Özdemir, kendisinin de bir köpeğinin olduğunu belirtti. Özdemir, fotoğraf karesinin Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan Atmaca'nın sahibine vefasını anlattığını ve bu nedenle fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.

Özdemir, haber kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" karesini seçerek yüzlerce metre yükseklikte rüzgar türbinlerinin bakımını yapan çalışanların emeği ve çabasının çok değerli olduğunu vurguladı.

Spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafı için oyunu kullanan Özdemir, yarışmada kazandığı başarı sonrası gururunu anlatan ilham verici karenin "Türk duruşu"nu temsil ettiğini dile getirdi.

DMO Genel Müdürü Özdemir, fotoğraflara emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.