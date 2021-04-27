DNA sonucu yüzde 6-8 Rus kökenliyim
27.04.2021 09:52
Rusya'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan oyuncu, Moskova'da sıcak karşılandığını söyledi: "Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir.
Rusya'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan oyuncu, Moskova'da sıcak karşılandığını söyledi: "Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir." Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını anlatarak "Yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı" dedi.
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