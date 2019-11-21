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DOB'dan öğretmenlere vefa konseri

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, "Öğretmenlere Vefa Konseri" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, "Öğretmenlere Vefa Konseri" düzenlendi.

Opera Sahnesi'ndeki konseri, Millli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenlerle izledi.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni ünlü tenor Murat Karahan ile soprano Feryal Türkoğlu'na şef Antonio Pirolli yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşlik etti.

Seçkin bestecilerden aryalar ve türkülerin seslendirildiği konserde, Bakan Selçuk ve öğretmenler söylenen bazı eserlere eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu akşam her şeye değecek öğretmenlerimiz için güzel bir hatıra olsun istedik. Muhteşem seslerle, muhteşem sanatçılarımızla zamanın ruhunu derinden hissettiren gökyüzünde uçarcasına, denizin dibinde gezercesine, bir çocuğun gözlerine bakarcasına muhteşem bir saat yaşadık." ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda DOB Genel Müdürü Karahan'a plaket veren Bakan Selçuk, öğretmenlerle de hatıra fotoğraf çektirdi.

DOB'dan öğretmenlere vefa konseri

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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