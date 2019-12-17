DOB Genel Müdürü Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DOB Genel Müdürü Karahan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

DOB Genel Müdürü Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

DOB Genel Müdürü Karahan, AA'nın

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karahan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi. Karahan, "haber" kategorisinde, Mustafa Hassona'nun " Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını tercih eden Karahan, "Kızın yüzündeki mutluluk ifadesiyle keçinin onunla sohbet ediyormuş gibi bakışı çok güzel yansımış kareye. Bu çok hoşuma gitti." dedi.

Karahan, "spor" kategorisinde seçtiği Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" isimli fotoğrafını sanatsal açıdan başarılı bulduğunu söyledi.

Fotoğraf seçkisini beğendiğini belirten Karahan, "Kendime en yakın hissettiğim fotoğrafları seçtim. Ama hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Çekenlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

Murat Karahan, Harran, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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