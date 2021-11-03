DOB Genel Müdürü Murat Karahan'a İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı verildi - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü (DOB), tenor Murat Karahan'a İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı verildi.

Nişan tevcih töreni İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, törende yaptığı konuşmada, Karahan'ın dünyaca tanınan bir sanatçı olduğunu, İtalya'da da büyük bir beğeniyle izlendiğini söyledi.

Karahan'ın Türkiye ve İtalya arasında kültürel bir köprü oluşturduğuna işaret eden Gaiani, "Karahan, Türkiye'de en iyi İtalyan elçisi, İtalya'da en iyi Türk elçisi." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Karahan da İtalyanca ve Türkçe yaptığı konuşmasına nişana layık görülmekten duyduğu onuru ifade ederek başladı.

Türkiye ve İtalya arasında tarihe dayanan köklü ilişkiler bulunduğuna, kardeş ülke halkları arasında karakter yapısından yaşam biçimine, fiziksel özelliklerden mutfaklara kadar benzerlikler olduğuna işaret eden Karahan, kültür ve sanat alanındaki ilişkilerin de her zaman çok güçlü şekilde ilerlediğini vurguladı.

Karahan, "İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki 1856'ya kadar dayanan diplomatik ilişkilerden, günümüze dek aynı yoğunlukta devam eden bu özel konuma, şahsım adına, mesleki alanım olan opera dalında bir katkı sağlayabilmek benim için ayrıca bir mutluluk sebebidir." dedi.

İtalya ile 2009'da özel öğrenci olarak başlayan mesleki bağının, birçok İtalyan şehrindeki opera temsillerinin başrolüne uzandığını, bunun da kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu söyleyen Karahan, şöyle konuştu:

"Temsiller sonrası İtalyan basınının her seferinde övgü dolu yazıları ise motivasyonu arttıran itici güç olması yanında, anılarımda müthiş birer yazılı hatıradır. Özellikle 2019 Arena di Verona Festivali öncesi La Repubblica'da 'İtalya'nın Türk'ü' başlığıyla tam sayfa yayımlanan röportajın yeri çok başka. Aynı özel festivalin, pandemi sonrası döneminin açılış temsili olan Cavalleria Rusticana operasında başrolde yer almak ise kesinlikle unutulmazlarım arasında. Tüm bu sürecin, şahsi kariyerim yanında, temsil ettiğim ülkem ile ikinci yurdum olarak gördüğüm İtalya arasındaki bu güçlü bağın bir halkası olması ve sürekliliğindeki payı benim için çok değerli."

Karahan, "Bu özel ödülü iki ülke arasındaki köklü iletişim, kültürel iş birliği ve dostluk ilişkisinin somut bir sembolü olarak kabul ediyorum" diyerek, nişanın, daha da artacağına inandığı kültürel ortaklıklara, birlikte gerçekleştirilecek nice projelere, sanatsal adımlara güçlü bir ivme olmasını temenni etti.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatçı, alnında ışığı ilk hisseden insandır" sözünü hatırlatan Karahan, "Büyük Atatürk'ün manevi huzurunda saygıyla eğilip, açtığı yolda, o ışığı yaymaya devam etme sorumluluğuyla yine peşi sıra, sanat dolu zamanlarda bir arada olma dilekleriyle çok teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Gaiani'nin İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı'nı takdim etmesinin ardından Karahan, konuklara arya seslendirdi.