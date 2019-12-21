Doblo ve Fiorino'da "en uzun gece" fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doblo ve Fiorino'da 'en uzun gece' fırsatı - Son Dakika

Doblo ve Fiorino'da "en uzun gece" fırsatı

6 saat önce

Fiat Professional, "En Uzun Gece" indirimini bu yıl da en avantajlı şekilde sunuyor.

Doblo ve Fiorino'da

Fiat Professional, "En Uzun Gece" indirimini bu yıl da en avantajlı şekilde sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, ses getiren "21 Aralık/En Uzun Gece" indirim kampanyasını bir kez daha hayata geçiriyor.

Geçen yıl da düzenlenen ve ses getiren kampanyada, Fiat markalı araç sahipleri sıfır kilometre Doblo veya Fiorino alımlarında, mevcut aracıyla şimdiye kadar yaptıkları kilometre kadar indirim kazanıyor. Üstelik kilometre üzerinden sağlanan indirim tutarına ek olarak yüzde 0,49 faizli kredi kullanma imkanından da yararlanabiliyor.

Kampanyada 100 bin ile 200 bin kilometre arasında yol kat eden Fiat marka araç sahiplerine 1500 TL'lik indirim uygulanıyor. Kilometresi 200-250 bin arasında olan kullanıcılar için 3 bin TL indirim avantajı bulunuyor. 250 bin km ve üzerinde yol kat edenlere ise tam 5 bin TL tutarında indirim sağlanıyor.

En Uzun Gece, Aralık, Fiat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak
Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? Son dakika: Peş peşe acı haberler! Hakkari ve Başika Üs Bölgesi'nde iki askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:06 Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
20:05 Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika
20:04 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
20:04 (ÜMRANİYE'DE POLİSLE ÇATIŞAN KİŞİ YARALI YAKALANDI - Son Dakika
20:00 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doblo ve Fiorino'da "en uzun gece" fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]