Son Dakika Haberleri: Dobruca – İnkaya Yoluna Tabelalı Önlem

Dobruca – İnkaya Yoluna Tabelalı Önlem

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'a alternatif ulaşım için yaptırılan ancak yasak olmasına rağmen büyük araçların girmesinden kaynaklanan trafik kazalarının yaşandığı Dobruca İnkaya bağlantı yolu artık daha güvenli hale getirildi.

Dobruca – İnkaya Yoluna Tabelalı Önlem, System.String[]

Ulaşım yatırımlarıyla bir taraftan kent içi ulaşımı rahatlatacak adımları atan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da mevcut yolları hem araçlar hem de ayalar için daha güvenli hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Çekirge Caddesi'ndeki trafiğe alternatif olarak kullanılan Uludağ Yolu, Dobruca Caddesi İnkaya bağlantı yolunun daha güvenli şekilde kullanımı için de gerekli tedbirlerini aldı. Yolun her iki girişine de tak görevi gören 2.60 metre yükseklik sınırı olan uyarıcı levhalar yerleştirilirken, yolu artık sadece küçük araçlar kullanabilecek.

"En önemli konu insan sağlığı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi İlçesi Dobruca Mahallesi'nde Uludağ'a kısa sürede ulaşımı sağlamak amacıyla 2014 yılında açılan yolda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Daha önce bu yolda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yola büyük araçların girişinin yasaklandığını ancak buna rağmen yine de büyük araçların bu yolu kullanmaya devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Buraya otobüs ve kamyonların girişinin yasak olmasına rağmen, yapılan ihlaller nedeniyle maalesef zaman zaman istenmeyen kazaların yaşandığını biliyoruz. Hayatta en önemli konu insan sağlığı ve günün sonunda herkesin evine, ailesine sağlıkla ulaşmasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Otobüs, minibüs, kamyon ve tır gibi büyük araç sürücülerinin bu yolu kullanmamaları için Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin çalışmalarıyla, yolun giriş ve çıkışlarına çelik konstrüksiyonlar kondu. Bu sayede araç giriş yüksekliği 2 metre 60 santimetre ile sınırlandırılarak yasaklı araçların yola girişleri fiziki olarak da engellendi" dedi.

Uludağ'a ulaşımda bu yolu kullanan vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyaran Başkan Aktaş, hem yaya hem araç güvenliğine yönelik tüm yollardaki çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:41 Kaynak: Bültenler

Uludağ, Dobruca, Güncel
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