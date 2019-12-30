Doç. Dr. Adem Can, TYB Erzincan Şubesi'nin konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doç. Dr. Adem Can, TYB Erzincan Şubesi'nin konuğu oldu - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Can, TYB Erzincan Şubesi'nin konuğu oldu

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Şiirde Ritim programında konuşan EBYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Can, kainat ve insanların bir ritim üzerinde hareket ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Adem Can, TYB Erzincan Şubesi'nin konuğu oldu, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Şiirde Ritim programında konuşan EBYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Can, kainat ve insanların bir ritim üzerinde hareket ettiğini söyledi.


Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Şiirde Ritim programının konuğu EBYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Can oldu. Diyanet Gençlik Merkezinde "Şiir de Ritim" konusunu işleyen Doç. Dr. Adem Can, "Kainatta bir ritim var. Bu ritim atomdan galaksilere kadar her yerde görülebilir. Eğer bu ritmi bozarsanız kargaşa olur, keşmekeş olur. Uyumun zarar görmesi ile düzen alt üst olur. Yapılan her çalışmada ritmin bozulmaması için çaba göstermek zorundayız. Şehirlerimizde yapılan gökdelenlerle gökyüzünün ritmi bozulmaktadır. Betonlaşma yağmur ve yağışların ardından selleri kaderimiz gibi görmekteyiz. Oysa ritme uyduğumuz zaman kainat kendi düzeni içerisinde olağan bir ritimle hareket edecektir" diye konuştu.


Konuşmasının son bölümünde şiirdeki ritme değinen Doç. Dr. Adem Can, tarihten ritimle ilgili her şairin kendi döneminin ritmine dair şiirler yazdığını bu şiirlerin dönemlerinin ritmini yansıttığının örneklerini verdi. Can, "Şiir kişilerin ve döneminin ritmini yansıtmaktadır. Döneminin ritmini yansıtamayan şairler karın güneşte eridiği gibi zaman içerisinde eriyip gitmeye mahküm olurlar." dedi.


Programa akademisyenler, şairler ve öğrenciler katıldı. - ERZİNCAN

Adem Can, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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