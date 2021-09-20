Üye Girişi
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HDPKK çıkmış" - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HDPKK çıkmış"

20.09.2021 13:46
Doç. Dr. Adem Palabıyık:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, "CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HDPKK çıkmış ve Kılıçdaroğlu bu sözlerle adeta Diyarbakır annelerine ihanet etmiştir" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, "CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HD PKK çıkmış ve Kılıçdaroğlu bu sözlerle adeta Diyarbakır annelerine ihanet etmiştir" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeriz" açıklamasını değerlendiren BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç gün önce skandal bir açıklama yaptı ve 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' cümlesini kurarak, HDP'nin PKK ile organik bağını görmezden gelerek, Kürtler hakkındaki meseleleri PKK'ya havale etti ve CHP'nin 'Doğu Masası'ndan tabiri caizse HDPKK çıktı. Kılıçdaroğlu, Günel Cantak'ın 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinde ülkemiz için oldukça tehlikeli açıklamalarda bulundu. Ülke siyaseti için 'feci' sayılabilecek cümleler kuran Kılıçdaroğlu, Kürt meselesindeki kavramsallaştırmayı HDP'ye havale ederek, bir anlamda PKK'nın Kürt meselesindeki temsiliyetini de kabul etmiş görünmüştür. Çünkü HDP'nin kapatılma dava dosyasındaki temel gerekçelerden biri olarak gösterilen HDP'nin PKK ile organik bağı (PKK'ya para aktarma, HDP'nin paravan olarak kullanılması, ölen PKK'lıların yakınlarının işe yerleştirildiği, partideki bazı isimlerin kırsal faaliyetler için alana gönderildiği, vb.) ortaya çıkarılmıştır. Kılıçdaroğlu, dava dosyasındaki ifadeleri görmezden gelerek, 609 sayfalık iddianameyi ve hukukun üstünlüğünü hiçe saymıştır. Şu an HDP'yi meşru kabul etmek ve PKK ile ayrıştırmamak, YPG'yi, PYD'yi ve Öcalan'ın tezlerini hükümsüz olarak kabul etmek demektir" dedi.

"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin halkı davasını görmezden gelmiştir"

Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP'nin Kürt meselesi ile ilgili ifade ettiği bütün tezlerin çöktüğünü dile getirerek, "Kılıçdaroğlu, sadece Kürt sorunu kavramsallaştırmasını PKK'ya havale etmekle kalmamış ayrıca HDP'nin PKK'ya arka bahçe olduğunu defalarca dile getiren Diyarbakır annelerini de hayal kırıklığına uğratmış ve evlat nöbetindeki ailelerin davalarına ihanet etmiştir. Sırf, HDP'yi küstürmemek için PKK'nın yaptıklarını meşru gören bir partiyi görmezden gelmiş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı uğruna aslında yapmayacağı bir şey olmadığının da işaretlerini vermiştir. Kürt meselesindeki tartışmalara, devletimizin PKK'nın kırsal alandaki varlığını sonlandırmasına ve devlet ile halkın birbirlerine yeniden güven sağlamaya başlamasına rağmen, Kılıçdaroğlu mevcut gerçeklikleri yok saymıştır. Üç yıldır evlatlarını PKK adına HDP'den isteyen, evlatlarının HDP tarafından kandırıldığını defalarca ifade eden ve HDP'nin PKK'nın arka bahçesi olduğunu ortaya koyan ailelerin gösterdiği direnişi tek kalemde silen Kılıçdaroğlu, artık Türk siyasi tarihinde 'istenilmeyen aktör' olarak anılacaktır. Tam anlamıyla sarı gazetecilik yapan Kılıçdaroğlu, söylemlerinin nereye varabileceğini düşünemeyecek kadar siyaset acemisi bir tavır sergilemiştir. Lakin bu tartışmalardan daha önemlisi, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in bu ifadelere ne diyeceğidir" diye konuştu.

"İYİ Parti ivedi biçimde Millet İttifakını terk etmelidir"

"İYİ Parti, Millet İttifakını terk etmelidir" diyen Palabıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Akşener, MHP içinden üretilen bir siyasal hareketin partileşmiş hali olan İYİ Parti Genel Başkanı ve CHP ile birlikte sürdürdüğü Millet İttifakının ortağıdır. Eğer Akşener, Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine rağmen hala Millet İttifakı içinde kalmayı düşünüyorsa, İYİ Parti siyasetçileri ve tabanının, Akşener'in tutumunu görmesi gerekir. İYİ Parti siyasileri ivedi bir karar alarak Millet İttifakını terk etmelidir. Çünkü HDP ile Kürt sorununa bakmak ile PKK'nın Kürt meselesine bakışı arasında hiçbir fark yoktur. ve HDP ile PKK'nın politikası, Öcalan'ın kitaplarının adeta özeti gibidir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, HDP, PKK ve Öcalan diyalektiğini Kürt sorunu çözümünü neredeyse kabul etmek anlamına gelecektir." - BİTLİS

Doç. Dr. Adem Palabıyık: CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HDPKK çıkmış

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Masası, Sosyoloji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HDPKK çıkmış' - Son Dakika


Son Dakika

Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor 13:37 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı 13:17 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. 12:54 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti 12:04 Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
13:50 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti
13:48 Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
13:36 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
13:16 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
12:53 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi         
13:55
Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti         
13:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler         
12:07
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 14:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "CHP'nin 'Doğu Masası' stratejisinden HDPKK çıkmış" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement