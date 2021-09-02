Üye Girişi
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri unutturulmamalıdır" - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri unutturulmamalıdır"

02.09.2021 10:01
Doç. Dr. Adem Palabıyık:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır annelerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Diyarbakır anneleri ülkemizde asla unutturulmamalı ve genç nesillere direnişleri mutlaka anlatılmalıdır" dedi.

Diyarbakır anneleri ile ilgili yaptığı çalışmalara değinen BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, evlat nöbetindeki ailelerin ortaya koyduğu tavrın son derece önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Palabıyık, "Şimdiye kadar hiçbir sivil hareket derdini bu kadar iyi anlatamadı ve hem PKK'ya hem de HDP'ye zemin kaybettiremedi ama Diyarbakır anneleri bu küçük çadırdan bütün dünyaya seslerini duyurabildi" dedi.

"Diyarbakır anneleri artık uluslararasılaştı"

Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır annelerinin artık uluslararası sosyal ve siyasal arenada da gündemde olduğunu dile getirerek, "Bildiğiniz gibi Diyarbakır annelerinin 3. yıl dönümü olan 3 Eylül tarihi yaklaşıyor. Bu zamana kadar 31 aile evladına kavuştu, 234 aile nöbete katıldı. Van, Şırnak ve Hakkari gibi illerde aileler HDP binasına yürüdü ve Muş'ta da aileler HDP binası önünde evlat nöbetine başladı. Uluslararası medyaya baktığımızda evlat nöbetindeki ailelerin ve Diyarbakır annelerinin artık CNN veya BBC gibi uluslararası haber kanallarında yer bulduğunu görüyoruz. Buna AlJazeera gibi önemli iletişim kanalını da ekleyebiliriz. TRT World, Daily Sabah gibi uluslararası medyada yer alan kuruluşlar da bu sürecin bir parçası kabul edebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın, Diyarbakır programında Diyarbakır annelerini de ziyaret etmesi dünya medyasının da gündeminde yer almıştı. PKK'dan evlatlarını isteyen ve sivil bir hareket olan Diyarbakır anneleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzey makamı tarafından ziyaret edilmiş ve karşılık da görmüştür. Hatta anneler ile Cumhurbaşkanımız arasında geçen diyalogdaki 'Bu gücü 30 sene önce gösterseydik, bu kadar anne Türkiye'de böyle ağlamazdı. Biz bugün Allah'ın gücü ve senin sayende bu gücü bulduk' cümlesi aslında birçok meseleyi özetlemektedir" diye konuştu.

"Türkiye'de feminist geçinen hareketlerin birçoğu Diyarbakır annelerini yalnız bıraktı ama bizler anneleri yalnız bırakmayacağız"

"Türkiye'de feminist geçinen kadın hareketlerinin birçoğu Diyarbakır annelerini yalnız bıraktı" diyen Palabıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Annelerin hareketinin feminen bir tarafı da var. Bir terör örgütüne karşı kadınsı bir tavır sergilediler ve kadın olarak, evlatlarını istediler. Birçoğu bunu başardı ve diğer anneler direniş nöbetlerine devam ediyorlar. Bu tavır aslında Türkiye'deki bütün kadın hareketlerine önemli bir misal teşkil etmektedir. Çünkü Diyarbakır anneleri hem kadın hem de anne kimliğini 'protest' bir harekette birleştirmeyi başarabildi. Dünyada bunun örneği hiçbir yerde yoktur. Arjantin'deki Mayıs Anneleri hareketi de yine sisteme karşı bir anlam içermektedir ve Diyarbakır anneleri ile uzaktan yakından bir benzerliğe sahip değildir. Diyarbakır anneleri, bir terör örgütünün ve onun siyasal bağlantısının kaçırdığı evlatlarından başka hiçbir şey istememiş ve meseleyi hiçbir zaman siyasal boyuta da çekmemişlerdir. Zaten siyasal boyuta çekilmediği için muhalefetten hiçbir destek de görmemişlerdir. Meral Hanım bir anne olmasına rağmen Diyarbakır annelerini ziyarete gitmemiştir. Bütün dünyanın ilgisine çeken ve birçok yerden destek gelen Diyarbakır annelerinin hala Meral Akşener Hanım tarafından ziyaret edilmemesi nöbetteki anneleri de ciddi hayal kırıklığına uğratmıştır. Ayrıca Barış Akademisyenleri İnisiyatifi de 'hendek olaylarında' takındıkları tavrı Diyarbakır anneleri söz konusu olunca sergilememişler, sessiz kalmışlar ve PKK'ya karşıt bir tavır geliştirmemişlerdir. Devletin, Kürt halkına karşı katliam gerçekleştirdiği yalanını savunan Barış Akademisyenleri İnisiyatifi, PKK'nın kaçırdığı evlatlara karşı tek bir kelime etmemiş ve neredeyse PKK'nın arkasında hizalanmışlardır. Birileri ya da bazı kesimler istedikleri kadar kulaklarını tıkasa da, bizler evlat nöbetindeki ailelerin sesleri olmaya inşallah devam edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

Doç. Dr. Adem Palabıyık: Diyarbakır anneleri unutturulmamalıdır

Öğretim Üyesi, Diyarbakır, Sosyoloji, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Diyarbakır anneleri unutturulmamalıdır' - Son Dakika


Son Dakika

Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı 10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Bastıran dolu mankenleri zor durumda bıraktı! Defile yarım kaldı 09:41 Bastıran dolu mankenleri zor durumda bıraktı! Defile yarım kaldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı 09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma 20:57 Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma

Son Dakika Haberleri
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:25 AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir
09:24 Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti
09:22 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:17 Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti
09:15 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu         
10:12
Tiktok fenomenleri Tiktok fenomenleri "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikleri şahısları sokak ortasında sopayla dövdü         
09:50
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti         
09:25
Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti         
09:17
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 10:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri unutturulmamalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement