Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla merkez Bağlar ilçesinde uzun zamandır asfalt çalışması yürütülmeyen bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki bulvarda çalışmalara start verildiği belirtildi.

Bulvara toplam 4 bin ton sıcak asfaltın serileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu alanda asfaltlama, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.