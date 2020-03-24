Korona virüsün metal yüzeylerde 3 güne kadar kalabildiğini söyleyen Doç. Dr. Recep Aktimur, koronaya karşı alınacak bireysel tedbirleri anlatıp özellikle metal paraya dokunulmaması konusuna dikkat çekti.



Doç Dr. Recep Aktimur korona virüs konusunda alınacak bireysel tedbirleri anlattı. Doç.Dr. Aktimur virüsün en uzun süreli kaldığı alanın metal yüzeyler olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Yapılan son araştırmalar gösterdi ki virüs en fazla metal yüzeylerde ve plastik yüzeylerde yaşam formunu sürdürüyor. Toplum içerisinde elden ele dolaşan metal paralar bu konuda virüsün en başta gelen yaşam alanları arasında yerini alıyor."



Bu tarz salgınlarda en önemli bulaşma yolunun kişiden kişiye yakın temas olduğu ve bu konuda en önemli önlemin mecburi olmadıkça evden çıkmamak ve bu sayede kendimizi ve yakınlarımızı korumak olduğu söyleyen Doç. Dr. Aktimur, "Bu önlemlere uyulmadığı takdirde 1 kişi üzerinden virüsün yaklaşık olarak bin kişiye ulaşabildiğini bilmemiz gerekiyor. Hijyen önlemlerinin değer kazandığı günümüzde, sosyal ilişkilerimizi azaltmanın yanında virüs ile dolaylı olarak temas etme ihtimalimizin bulunduğu hareketlerden kaçınmamız ve kendi kişisel hijyenimizi üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede hastalığın özellikle ölümcül olduğu 65 yaş üstü grupta olmasak dahi taşıyıcı olarak ailemizi ve sevdiklerimizi riske atacağımızı bilerek davranmamız çok önemli. Sonuç olarak sadece evde kalmamızın yetmeyeceğini, tüm ailemizi ve tüm sevdiklerimizi ısrarla arayıp onların da evde kalması konusunda uyarmamız gerekiyor" dedi. - OSMANİYE