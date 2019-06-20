Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği...
1 saat önce
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan
, İmralı
'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı
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