Üye Girişi
Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir - Son Dakika

Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir

14.06.2021 11:58
Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir, System.String[]

TEKİRDAĞ'da Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle vatandaşların serinlemek için havuzlara yoğun ilgi göstereceğini belirterek, kirli havuz suyunun çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ'da Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle vatandaşların serinlemek için havuzlara yoğun ilgi göstereceğini belirterek, kirli havuz suyunun çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle vatandaşların serinlemek için havuzlara yoğun ilgi göstereceğini belirterek, kirli havuz suyunun çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi. Altıntaş, "Suyu durağan olan havuzlar; havaya ve çevreye açık oldukları için, kolaylıkla kirlenebiliyor ve havuz suyunda mikroplar kolaylıkla çoğalabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve özellikle dış kulak yolu enfeksiyonları. Kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişme, kulak akıntısı ve duyma azlığı ile kendini belli eder özellikle çocuklarda daha sık rastlanıyor. Cilt hastalıkları açısından oldukça risklidir. Mantar ve bakteri enfeksiyonları ise bunlar arasında en sık rastlanılanıdır. Özellikle vajinal mantarlar yaz aylarında büyük bir artış gösteriyor. Özellikle bayanlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabiliyor. Sık idrara çıkma, idrarda yanma ve sızlama, bazen kasıklara ve bele vuran ağrılar gelişebiliyor, tifo, kolera, basilli dizanteri, giardia. Çocukluk döneminde ağız yolu ile bulaşan hepatit A, bu suların dışkıyla kirlenmesi sonucu aşılı olmayan çocuklara bulaşabiliyor" diye konuştu.

'BULAŞICI HASTALIKLARI OLAN HAVUZA GİRMEMELİ'Havuzda bulaşan hastalıklardan korunmak için mutlaka  dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Altıntaş. "Havuz suyu temiz ve berrak olmalı, havuzun dibi ve havuzun boyalı çizgileri görünmelidir. Havuzun Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı mikrobiyolojik testlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. PH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir. Havuzda koku olmamalıdır. Havuz yeterli düzeyde klorlanmalıdır. Keskin bir kimyasal kokusu havuz suyunun sirkülasyonunda bir sorun olduğunu ve yetersiz klorlandığını gösterir. Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmalı, duş alırken mutlaka duş jeli kullanılmalı. Terli vücutla girmemeleri çünkü ter klorla birleşerek vücuda zarar verici bir reaksiyona neden olabilir. Ayaklar mutlaka dezenfekte havuzunda temizlenmeli Su yutulmamalı, burun ve kulak tıkacı kullanılabilir. Havuzdan sonra vücudun nemli bırakılmaması gerekir. İyice kurulanmalı ve mayo değiştirilmeli. Parfümlü tampon kullanılmamalı göz enfeksiyonunu önlemek için sualtı gözlüğü kullanılabilir. Suya girerken bone takılması unutulmamalıdır. Ciltte yara kesik varsa buralar kapatılmalı veya yüzme sonrası antiseptikle iyi temizlenmelidir. Bulaşıcı hastalığı ve ishali olanlar başkalarının sağlığı için havuza girmemelidir" dedi.'MARMARA'DA HAVUZ DOLULUĞU ARTACAK'Doç. Dr. Altıntaş, özellikle akciğer hastalarının kapalı havuzlarda uzun süre kalmalarının rahatsızlıklarının aratacağını belirterek, "Özellikle kapalı havuzlarda uzun süre maruz kalınması akciğer hastalığı olan kişilerin rahatsızlıklarının artmasına sebep olmaktadır. Bu rahatsızlıkların başında astım ve  kanser gelir. Havuzda özellikle metre karesini alıp 1.5 metrede bir kişi olacak kişi olacak şekilde olmalı.  Marmara Bölgesi'nde tabi ki havuzların doluluğu artacak. İnsanlar Marmara Bölgesi'nde denize giremediği için bir doluluk olacak  havuzlarda. Tabi o bizim için bir risk faktörü. Bu yıl denize girilmemesi benim ciddi tavsiyem" diye konuştu.'COVİD-19 SU YOLUYLA BULAŞMAZ'

Covid-19 hastalığının insanlara su yoluyla bulaşabileceği konusunda  henüz bir tespitinin olmadığını söyleyen Altıntaş,"Covid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin bu yerlerde su yoluyla insanlara bulaşabileceğine dair bir kanıt yok. Virüsün, enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda salınan solunum damlacıklarıyla çoğunlukla kişiden kişiye yayıldığı düşünülmektedir. Bu damlacıklar, yakınlarda bulunan veya muhtemelen ciğerlerine solunabilecek kişilerin ağızlarına veya burunlarına düşebilir. Virüs ayrıca kontamine bir yüzeyden ellere ve ardından burun, ağız veya muhtemelen gözlere yayılabilir. Enfekte kişiler, semptomları olsun ya da olmasın virüsü yayabilir" ifadelerini kullandı.


Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir
Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı 11:44 Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum 11:41 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek 11:28 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi 11:21 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 10:37 Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor
11:44 Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı
11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Sosyal medya fenomeninin trafik magandalığı olay oldu! Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi Sosyal medya fenomeninin trafik magandalığı olay oldu! Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi         
11:58
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli         
11:36
Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı         
11:27
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor         
11:17
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi         
10:17
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 12:01:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement