Son Dakika Haberleri: Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki...
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Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki...

1 saat önce

Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir" -"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur" -İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir" -"Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz"İSTANBUL - Doç.

Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir"

-"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur"

- İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir"

-"Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz"

İSTANBUL - Doç. Dr. Aslı Doğru, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Doç. Dr. Aslı Doğru: Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki...

Tekirdağ, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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