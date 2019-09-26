Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki...
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Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir" -"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur" -İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir" -"Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz"İSTANBUL - Doç.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir"
-"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur"
- İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir"
-"Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz"
İSTANBUL - Doç. Dr. Aslı Doğru, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.
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