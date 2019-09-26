Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir"

-"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur"

- İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir"

-"Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz"

İSTANBUL - Doç. Dr. Aslı Doğru, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.