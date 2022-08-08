Astım hastalarına 'klima' uyarısı - Son Dakika
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Astım hastalarına 'klima' uyarısı

08.08.2022 12:08
Astım hastalarına 'klima' uyarısı

Doç. Dr. Aygül Güzel, "Klima filtreleri sürekli nemli olduğu için zaman içerisinde filtrelerde biriken tozlarda mantar ve bakteri gibi mikroorganizmalar ürer. Astımlı hastalar klima kullanırken dikkatli olmalı ve uzun süre klima kullanmaktan kaçınmalı.

Doç. Dr. Aygül Güzel, "Klima filtreleri sürekli nemli olduğu için zaman içerisinde filtrelerde biriken tozlarda mantar ve bakteri gibi mikroorganizmalar ürer. Astımlı hastalar klima kullanırken dikkatli olmalı ve uzun süre klima kullanmaktan kaçınmalı. Filtre kalitesi yüksek klimalar kullanılmalı, periyodik klima bakımları mutlaka yapılmalı, nem-hava koruma özelliği olan klimalar kullanılmalı" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aygül Güzel astım hastalığı, tedavi yöntemleri ve astım hastalarının klima kullanımında dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Astım hastalarının uzun süreli klima kullanımından kaçınmaları gerektiğini söyleyen Güzel, "Gün içinde klima aralıklı kapatılarak doğal hava dolaşımı sağlanmalı ve klimanın soğuttuğu hava ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Klima filtreleri nemli olduğu için bakteri ve mikroorganizmalar üreyebilir. Bu durumdan kaçınmak için de periyodik klima bakımları mutlaka yaptırılmalı" dedi.

"ASTIM GELİŞİMİNDE GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ROL OYNUYOR"

Astımda zaman içinde değişkenlik gösterebilen nefes darlığı, öksürük, hırıltı, göğüs de sıkışma gibi semptomlar mevcut olduğunu söyleyen Güzel; "Astım gelişiminde genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Çevresel faktörler arasında; iç ve dış ortam hava kirliliği, sigara, solunum yolu enfeksiyonları, mesleki duyarlaştırıcılar, ev içi akarları, ev hayvanları, küf mantarları, polenler gibi alerjenler yer almaktadır. Allerjik astım, astım fenotiplerinden biridir. Alerjik astımlı kişilerde mevsimsel alerjik rinit, ürtiker, egzama gibi diğer alerjik hastalıklar daha sıklıkla görülmektedir. Astım hastası tetikleyici faktörlerin farkında olursa ve bu tetikleyici faktörlere karşı önlemini alırsa hastalığının kontrolünü çok daha rahat sağlayacaktır. Astım semptomlarının tetikleyicileri ise alerjenler, enfeksiyonlar, irritenlar (toz, sigara, boya gibi), havadaki ısı ve nem değişikliği, ilaçlar ve iklim değişimidir" diye konuştu.

"ASTIM HASTALARI KLİMA KULLANIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMALI"

"Havanın aşırı sıcak ve nemli olması, hava ısısındaki ani değişimler astım hastaları için oldukça zorlayıcıdır" diyen Güzel sözlerine şöyle devam etti; "Aşırı sıcak ve nemli havada küf mantarları ve ev akarlarının çoğalması artacaktır. Bu da astım alevlenmesine neden olabilir. Sıcak yaz günlerinde ortam havasını soğutmak amacıyla klima kullanımı kaçınılmazdır. Astımlı hastaların bulunduğu ortamdaki havanın nemi, ısısı, partikül yoğunluğu oldukça önemlidir. Dışarıdaki havayı ve/veya iç ortamdaki havayı alarak soğutarak geri veren klimalar filtreleri sayesinde havadaki zararlı partikülleri temizlemiş olur. Aşırı sıcak havanın astım hastaları için zorlaştırıcı bir faktör olduğu da göz önüne alındığında astım hastaları belli kurallara dikkat ederek klima kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Klima filtreleri sürekli nemli olduğu için zaman içerisinde filtrelerde biriken tozlarda mantar ve bakteri gibi mikroorganizmaların üreyebileceğini söyleyen Güzel, "Bu mikroorganizmalar havaya karıştığında akciğer enfeksiyonlarına ya da astım hastalarının şikayetlerinin artmasına neden olur. Periyodik bakımı yapılmayan klimalarda filtrelerde biriken tozlar havaya karışacağından alerjik kişilerde hapşırma, burun akıntısı, gözlerde yaşarma gibi alerji şikayetlerinin başlamasına ya da öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi astım şikayetlerinin başlamasına neden olabilir. Bu nedenle klimaların en az yılda iki kez periyodik bakımı mutlaka yapılmalıdır. Periyodik bakımı yapılmayan klimalar hoş olmayan kokulara neden olur. Bu kokular da astım hastalarının yakınmalarının artmasına neden olabilir" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Aygül Güzel sözlerini şöyle sürdürdü: "Klimaların diğer bir olumsuz etkisi ise; özellikle nem - hava koruma özelliği olan klimalar seçilmemişse havayı kurutmasıdır. Nem dengesi sağlanmazsa zararlı partiküllerin solunum yollarına ulaşması kolaylaşır. Böylece akciğer enfeksiyonları ve ya solunum bulguları ortaya çıkabilir. Klima kullanırken ortam aniden soğutulursa bronş hiperreaktivitesi gelişir ve öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalar oluşabilir. Bu nedenle ortam yavaşça soğutulmalıdır."

"ASTIM HASTALARI UZUN SÜRE KLİMA KULLANMAKTAN KAÇINMALI"

Klimalı ortamlarda doğal hava akışının sağlanması gerektiğini de ifade eden Güzel, "Astımlı hastalar klima kullanırken dikkatli olmaları ve uzun süre klima kullanmaktan kaçınmaları gerekiyor. Filtre kalitesi yüksek klimalar kullanılmalı, periyodik klima bakımları mutlaka yapılmalı, nem- hava koruma özelliği olan klimalar kullanılmalı, klima çalışmaya başladığında ortam çok hızlı değil, yavaş yavaş soğutulmalı, gün içinde klima aralıklı kapatılarak doğal hava dolaşımı sağlanmalı ve klimanın soğuttuğu hava ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır" dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astım hastalarına 'klima' uyarısı - Son Dakika

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