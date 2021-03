Doç. Dr. Aytaç: "Dünyada her 6 saniyede bir kişi inme geçiriyor ve 60 dakikada bir kişi de inmeye bağlı ölüm görüyoruz" - Son Dakika

Doç. Dr. Aytaç: "Dünyada her 6 saniyede bir kişi inme geçiriyor ve 60 dakikada bir kişi de inmeye bağlı ölüm görüyoruz"

ELAZIĞ - Bölge genelinde sadece Elazığ'da bakanlıktan onaylı olarak hizmet veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnme Merkezi, 4 yıl içerisinde 500 hastanın sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Yüzlerce hastanın hayatına dokunabildiklerini belirten Doç. Dr. Emrah Aytaç, her 6 saniyede 1 kişinin inme geçirdiğini, saatte 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnme Merkezi, 4 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olarak kuruldu. Elazığ ile birlikte bölgede bir çok ilden gelen hastalara hizmet veren merkez, alanındaki uzman ekip sayesinde geçen süre içerisinde 500 hastanın tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Beyin damar tıkanıklığı sebebiyle yaşam kalitesini son derece düşüren hatta tüm hastalıklar içinde en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık olarak bilinen inmeye bağlı Hastanenin Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aytaç bilgi verdi. Erken müdahaleye ve tedaviye dikkat çeken Doç. Dr. Aytaç, toplumda inme sırasında suya ve duşa sokma, sarımsak yedirme gibi doğru bilenen yanlışlar konusunda uyararak, hastaların 112 Acil vasıtasıyla ilgili merkezlere gelmeleri gerektiğinin önemini aktardı ve her saatte 1 kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini dile getirerek erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

"Her 6 saniyede bir kişi inme geçiriyor"

İnme hastalığının yaşla birlikte sıklığı artan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aytaç, "Dünyada her 6 saniyede bir kişi inme geçiriyor ve 60 dakikada bir kişi de inmeye bağlı ölüm görüyoruz. 70 yaş civarında binde 20 sıklıkla görülüyor. 45 yaş civarına kadar bu hastalığı görebiliyoruz. Yaş arttıkça sıklığı artıyor ama 20'li yaşlarda da görebiliyoruz. İnme hastalarına erken müdahale ile hastaların felç kalmasına veya ölmelerini engellemeye çalışıyoruz. Merkezimiz bünyesinde erken dönemde damar tıkanıklığıyla gelen hastalara hızlıca müdahale ediyoruz, hastayı hemen anjiyo ünitesine alıyoruz. Tıkalı beyin damarını tespit ettikten sonra o damarın açılmasını sağlıyoruz. Böylelikle hastaların felç kalmasını engelliyoruz ki inme, dünyada sakat bırakma ve engellilik konusunda birinci sırada yer alan en önemli hastalıklardan bir tanesidir ve dünyadaki ikinci en sık ölüm nedeni inmeye bağlı ölümler oluşturuyor. Merkezimiz de yaklaşık 2017 yılından beri bu bölgedeki hastalara hizmet vermekte. Bugüne kadar yaklaşık 500 anjiyo işlemi gerçekleştirdik ve yüzlerce hastanın hayatına dokunabilme imkanımız oldu. Sadece erken dönemde inme hastaları değil aynı zamanda inmeye neden olan şah damar tıkanıklığı olan hastalara da stent takarak hastaların uzun dönemli inme geçirmelerini veya daha ağır bir inme geçirmesini engelliyoruz" dedi.

Hareket edemeyen hastalar sağlığına kavuştu

İnme belirtileriyle gelen ve sağlığına kavuşan iki hasta hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Aytaç, "İnme hastalarında bizim için en önemli olay, zaman. Zaman bizim için çok önemli ki hatta 'zaman eşittir beyin' diyoruz. Biz bu hastalara ne kadar erken müdahale edersek o kadar hastaların sağ kalmasını sağlıyoruz. Kabaca hastanın ağzında kayma, konuşmasında bozulma, kol ve bacağında kuvvetsizlik, uyuşma ve denge kaybı gibi şikayetler inmenin erken bulguları olabilir. O yüzden evden zaman geçirmeden, suya ve duşa sokma ve sarımsak yedirme gibi işlemler ki toplumumuzda en fazla bu tür işlemler yaptırılıyor, bu tarz yanlış işlemler yapılmadan bir an önce hastaların 112 vasıtasıyla ilgili merkezlere gelmesini önemle tavsiye ediyorum. Murat bey, sol tarafında kuvvetsizlik şikayetiyle geçen ay gelmişti. Hastamızın sol kol ve bacağı tutmuyordu, konuşmasında bozulma olmuş ve bilinci tama yakın kaybolmuştu. Hastayı hemen hızlıca tomografi çektikten sonra hastanın ana damarında tıkanıklık olduğunu tespit ettik, hastayı anjiyo ünitesine aldık ve tıkalı damarı özel geri alınabilir stent sistemiyle pıhtıyı çıkardık. Hastanın tutmayan sol kol ve bacağının tekrar hareketlendiğini gördük. Bu vasıtayla Murat bey tekrar eski sosyal hayatına, işine geri dönebildi. Diğer hastamız da bize geçen aylarda gelmiş bir hasta o da aynı şikayetle geldi ve tamamen hareket edemez durumdaydı. İki hastamız da bize erken dönemde, ilk bir saat içerisinde geldi. Her iki hastamızı bir saat içerisinde anjiyoya aldık ve tıkalı olan beyin damarlarını açtıktan sonra çok şükür her iki hastamız da sosyal hayatlarına devam edebildi" diye konuştu.

Hastalar yaşadıkları süreci anlattı

İnme geçirdikten sonra bir daha sağlığına kavuşamayacağını düşündüğünü dile getiren 45 yaşındaki Murat Erdanışman, "Elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim o sırada düştüm. Yere yığıldım kaldım, sol tarafım tamamen tutmuyordu. 112 sağlık ekiplerin aradık, bizi hastaneye getirdiler. Hocamız tomografi çekti ve beyin damarımın tıkandığını gördü. Hızlı bir şekilde anjiyo yaparak tıkanan damarı açtı. Tekrar sol tarafım hareket etmeye başladı. Çok şükür hızlı bir şekilde kendimizi toparladık. Teyzemin eşi kısa zaman içerisinde müdahale edilemedi felçli oldu, o şekilde yatalak kaldı ve vefat etti. Benim aklıma 'acaba ben de o şekilde mi olacağım' diye öyle bir şey aklıma geldi. Sağ olsun Emrah hocamız hızlı bir şekilde bize müdahale etti ve sağlığımıza kavuştuk" şeklinde konuştu.

İşi gereği ağır işlerde çalıştığını ifade eden tesisat ustası Hasan Satıcı da inme geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldıktan sonra erken müdahale ile tekrar sağlığına kavuştuğunu belirtti.