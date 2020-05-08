Doç. Dr. Can: Eğitim Bilim Kurulu oluşturulsun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doç. Dr. Can: Eğitim Bilim Kurulu oluşturulsun - Son Dakika

Doç. Dr. Can: Eğitim Bilim Kurulu oluşturulsun

14 dakika önce

TÜRKİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitimle ilgili 20 yıldır çalışmalar yürüten Kırklareli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr.

Doç. Dr. Can: Eğitim Bilim Kurulu oluşturulsun, System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitimle ilgili 20 yıldır çalışmalar yürüten Kırklareli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu ile eşgüdüm halinde çalışacak bir Eğitim Bilim Kurulu'nun kurulmasını önererek, "Oluşturulacak bu kurulla, bu süreçte okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar, eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin her türlü karar daha sağlıklı alınmış olacaktır" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin 'Açık ve Uzaktan Eğitime Yansımaları' ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de ilk araştırmalardan birini gerçekleştiren ve 20 yıldan beri açık ve uzaktan eğitim sistemi üzerine çalışmalar yürüten, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ertuğ Can, pandemi sürecinde etkili bir uzaktan eğitim için önemli önerilerde bulundu.

Pandeminin dünya çapında 1.6 milyar öğrenciyi etkileyen bir süreci başlattığını söyleyen Doç. Dr. Can, hala devam eden uzaktan eğitimin etkin olabilmesi için bazı noktalara önem verilmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji tabanlı öğrenmeye erişimde çeşitli sorunlar yaşandığını dile getiren Can, özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan çocuk ve gençlere dikkat çekti. Can, "Özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan çocukların ve gençlerin okuldaki düzenli beslenme olanaklarından mahrum kalması, uzaktan eğitimin veya evde eğitimin ailelere ve bakıcılara yük getirmesi, çocukların ve gençlerin sosyal etkileşimini azaltarak sosyal izolasyona neden olması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilmektedir" dedi.

'DERS İÇERİKLERİ ANLAŞILABİLİR VE KISA OLMALI'

Bireylerin, sadece kitlesel tek yönlü eğitime değil, aynı zamanda öğrenmeye, eğlenmeye, bedensel yönden kendilerini geliştirmeye, duygusal ve psikolojik yönden de güçlü olmaya ihtiyaçları bulunduğunu belirten Doç. Dr. Can, "Uzaktan eğitim programlarının içeriği buna uygun düzenlenmeli, ders içerikleri sade, anlaşılabilir ve kısa süreli olması gerekir. Uzaktan eğitim uygulamalarındaki olası olumsuzluklara karşı, eğitim sistemlerinin herkese eşit ve kaliteli bir uzaktan eğitim hizmeti sağlayabilmesi için öncelikle beş alanda yeterli çalışma yapılmış olması gerekmektedir" diye konuştu.

'PANDEMİ SONRASI EN AZ BİR DERS KARMA YÖNTEMLE YAPILMALI'

Teknolojik yeterlik, içerik yeterliği, pedagojik yeterlik, izleme ve değerlendirme yeterliği ile mevzuat yeterliğinden oluşan 5 alana dikkat çeken Can, "Bu beş alandaki yeterliğin sağlanması pandemi sürecinde açık ve uzaktan eğitim uygulamalarının etkililiğini arttıracaktır. Pandemi sonrasında, ortaöğretim ve sonrasındaki öğretim kademlerinde her sınıf düzeyinde en az bir ders karma/harmanlanmış bir yöntemle sunulmalıdır. Böylece, öğretmen, öğrenci ve toplumun uzaktan eğitime yönelik farkındalığı ve hazırlığı sağlanmış olacaktır" dedi.

'BİLGİSAYAR DESTEĞİ SAĞLANABİLİR'

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bilgisayar desteği de sağlanabileceğini kaydeden Doç .Dr. Ertuğ Can, şunları söyledi:

"Yeterli teknolojik aracı olmayan ailelere ve öğrencilere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla, okullarda şu aşamada kullanılmayan bilgisayarların ödünç olarak verilmesi sağlanabilir. Böylece, uzaktan eğitim uygulamalarına kesintisiz erişim sağlanmış olur. Ayrıca, TV aracılığıyla yürütülen tek yönlü kitlesel eğitimden EBA'nın altyapısını geliştirerek tüm öğretim kademlerinde canlı ders uygulamalarına geçilmelidir."

'EĞİTİM BİLİM KURULU OLUŞTURULMALI'

Doç. Dr. Can ayrıca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu ile eşgüdüm halinde çalışabilecek bir Eğitim Bilim Kurulu oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Can, "Devam etmekte olan pandeminin Türk eğitim sistemi üzerindeki olumsuz yansımalarını en aza indirebilmek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan Bilim Kurulu ile eşgüdüm halinde çalışacak bir Eğitim Bilim Kurulu, eğitimin farklı alanlarından uzmanların katılımı ile oluşturulmalıdır. Böylece, bu süreçte okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar, eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin her türlü daha sağlıklı planlanmış olacaktır" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:36 Kaynak: DHA


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