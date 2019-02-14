Doç. Dr. Çelik: "Göbekli Tepe Neolitik Dönem Tarihini Yeniden Yazdırdı"

Geleneksel, "ARÜ'de Kış Söyleşileri" serisinin bu hafta 5.'cisi düzenlendi.

Geleneksel, "ARÜ'de Kış Söyleşileri" serisinin bu hafta 5.'cisi düzenlendi.



Kampüs Cami Şark Köşesi'nde düzenlenen söyleşiye, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şakir Aydoğan, akademik ve idari personel katıldı.



Söyleşinin bu haftaki konuşmacısı, "Şanlıurfa'da Göbekli Tepe Kültürü" başlıklı konusu ile Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinden, Doç. Dr. Bahattin Çelik oldu. Doç. Dr. Çelik, Göbekli Tepe'nin keşfinin, tüm bilim insanlarının insanlık tarihi, dinler tarihi ve insanların yerleşik hayata geçmesi gibi konularla ilgili bildiklerini tümüyle değiştirdiğini söyledi.



Günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Göbekli Tepe tarihi, doksanlı yılların ortalarında Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından başlatılan arkeolojik çalışma ile birlikte, insanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden sorgulamasına vesile olduğunu vurgulayan Arkeolog Çelik, bu nedenle Göbekli Tepe'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdiğini belirtti. Arkeolog Çelik, Anadolu'nun ve aynı zamanda dünyanın en eski ibadet yerlerinden birisi olarak kabul edilen Göbekli Tepe'nin, ihtişamı ve tarihi değerinden dolayı yurttaşlarımız tarafından gidilip görülmesi gerektiğini ifade etti. - ARDAHAN

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