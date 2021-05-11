Doç. Dr. Cengiz Eriş Modern Tıbbın Kazandırdığı Mide Balonu Ve Mide Botoksunu Anlattı! - Son Dakika

Doç. Dr. Cengiz Eriş: Mide Küçültme Nasıl Yapılır?

Mide küçültme ameliyatı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cengiz Eriş mide kapasitesinin dikey olarak % 75 ve 80 oranda küçültülmesi işleminin ameliyatla gerçekleştirilebileceğini söyledi. Acıkma hissine neden olan hormonun düzeyinin azaltıldığı bu ameliyatta % 85 ve 90 oranında açlık hissi yok edilir. Tatminkâr ve dengeli bir şekilde kilo verilmesi sağlanır. Mide ameliyatı sonrasında mide bir tüp görünümüne sahip olur ve tüp mide ameliyatı olarak bu işlem anılır dedi.

Sosyal yaşamda veya iş hayatında fazla kilolar olumsuz bir etki oluşturmaktadır diyen Doç. Dr. Cengiz Eriş bu etkilerden tamamen kurtulabilmek için ve sağlığınızı kaybetmemeniz için de büyük bir etkiye sahip olabilecek operasyonların gerekliliğinden bahsetti. Günümüz teknolojisinde bu operasyonların rahatlıkla gerçekleştirilebileceğine değindi.