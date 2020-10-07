-Doç.Dr. Çılgın,"Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir" - Son Dakika

-Doç.Dr. Çılgın,"Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir"

07.10.2020 16:59

Doç.Dr. Çılgın,"Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir" Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ülke genelinde yapılan öneri ve uyarılara rağmen bebeklerde emzirme oranının düşük olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr.

Doç.Dr. Çılgın,"Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir"

ELAZIĞ - Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ülke genelinde yapılan öneri ve uyarılara rağmen bebeklerde emzirme oranının düşük olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Çılgın, "Ülkemizin verilerine göre emzirme ve anne sütünün kullanımı vurgulanmasına rağmen ilk 6 ayda ek gıdasız oranı yüzde 43'lerde görülmektedir. Oysaki bütün bilgilendirme, reklam ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine rağmen bu oran yüzde 100'e çıkması gerekirken oran oldukça düşüktür" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hasan Çılgın, Dünya Emzirme Haftası nedeniyle anne sütü ve emzirme konusunda bilgi verdi. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yapılan bilgilendirmeler dahilinde Türkiye'de emzirme oranının yüzde yüz olması gerekirken yüzde 43'te kaldığını aktaran Doç. Dr. Hasan Çılgın, yeni doğan bebeğin iki saat aralıklara emzirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle ilk 6 ayda bebeklere ek gıdasız anne sütünün öneren Çılgın, annelerin ise dikkat etmesi gereken konuları aktardı.

Anne sütünün yeni doğan bir bebek için elzem olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Çılgın, " Bebeğin büyümesi ve gelişmesi özellikle nöro gelişimsel ve gastro intestinal sistem olgunlaşması için bebeğin mutlaka ihtiyaç duyduğu bir besin kaynağıdır. Özellikle ilk beş gündeki anne sütünün kolostrum olarak tarif etmekteyiz. 5-15 gün arası geçiş sütü ve 15 günden olgun (matür) süt olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in özellikle ilk 6 ayda ek gıdaya ihtiyaç duymadan sadece anne sütünün, emzirmenin yeterli olduğunu vurgulamaktadır. Ülkemizin verilerine göre emzirme ve anne sütünün kullanımı vurgulanmasına rağmen ilk 6 ayda ek gıdasız oranı yüzde 43'lerde görülmektedir. Oysaki bütün bilgilendirme, reklam ve Sağlık Bakanlığının önerilerine rağmen bu oran yüzde yüze çıkması gerekirken oran oldukça düşüktür. Anne sütünde bulunan immunoglobulin a, bebeği enfeksiyonlara özellikle de immünolojik enfeksiyon enfeksiyonlara karşı oldukça korumaktadır"dedi.

Annelerin doğumdan sonra en az 2 saat içinde bebeği emzirmesi gerektiğine dikkat çeken Doç.Dr. Çılgın,daha sonrası süreçte ise her 2 saatte bir bebeğin emzirilmesi gerektiğini kaydetti.

Her iki saatte bir emzirmenin yapılmasıyla süt kanallarının özellikle oksitosin salgılanmasının sağlanması gerektiğine değinen Çılgın,"Dolayısıyla süt kanalları açılmalı ve sütün düzgün gelmiş olması sağlanabilsin. Ayrıca bebekteki hipoglisemiyi önlemek için en geç 2 saat sonra emzirmeye başlanmalı. Özellikle ilk beş gün içinde 2 saat bir emzirme ritmini sağlamalılar"diye konuştu.

-Doç.Dr. Çılgın, Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir
-Doç.Dr. Çılgın, Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir
-Doç.Dr. Çılgın, Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir
-Doç.Dr. Çılgın, Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir

Kadın Hastalıkları, Sağlık Bakanlığı, Doğum, Anne, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel -Doç.Dr. Çılgın,'Emzirme oranı yüzde 43, yüzde 100 olması gerekir' - Son Dakika

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