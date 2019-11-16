Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Hülya Ensari, "Toplumda 4 kişiden biri yaşam boyu mutlaka ruhsal hastalık yaşayabiliyor ancak bunlardan sadece 3'te biri tedavi görüyor." dedi.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Biz de varız, farkındayız" projesinin kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Doç. Dr. Ensari, derneğin kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dernek olarak hazırladıkları "Biz de varız, farkındayız" isimli projenin Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazandığını aktaran Ensari, toplumda çok sık görülen hastalıklar arasında yer alan ruh hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Ensari, toplumun yüzde 25'inin ruhsal sorunlar yaşadığının altını çizerek, "Toplumda 4 kişiden biri yaşam boyu mutlaka ruhsal hastalık yaşayabiliyor ancak bunlardan sadece 3'te biri tedavi görüyor. Yani toplumda çok sık karşılaşılan hastalıklar arasında ruhsal hastalıklar yer almasına rağmen tedavi oranı çok düşük. Bunun sebebi de toplumda ruh sağlığı konusunda farkındalığın çok yetersiz olmasıyla alakalı." diye konuştu.

"10 sık hastalıktan 5'ini ruhsal hastalıklar oluşturuyor"

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri hakkında da bilgiler aktaran Ensari, engelliliğe giden olumsuz sonuçları olan 10 sık hastalıktan 5'ini ruhsal hastalıkların oluşturduğunu söyledi.

Dolayısıyla bu tedavi oranlarının düşük olmasında en büyük etkeni de toplumda ruhsal hastalıklara ve hastalara karşı bir damgalamanın söz konusu olmasının etkisine değinen Ensari, "Bu yüzden damgalama ile mücadelede yine bizim derneğimizin en büyük hedefleri ve amaçları içerisinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ensari, derneklerinin en önemli amaçlarından birinin de Bolu'da 2008 yılında açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezine devam eden hastaların buradaki tedavilerinin ardından takibini yapmak olduğunu kaydetti.

Tedavisi tamamlanan hastaların topluma kazandırılması, iş bulması ve barınması gibi konularda çalışma yapacaklarını vurgulayan Ensari, bu kapsamda hem tedavi gören hastaların hem de onların yakınlarıyla diğer vatandaşların gönüllülüğünü talep ettiklerini anlattı.

Daha sonra, merkezde tedavi gören Murat Efe ile başka bir hasta yakını Gönül Acar tecrübelerini toplantıya katılanlarla paylaştı.