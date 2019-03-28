Son Dakika Haberleri: Doç. Dr. Fahrettin Uysal: "Üfürüm Kalpte Delik Demek Değildir"

Doç. Dr. Fahrettin Uysal: "Üfürüm Kalpte Delik Demek Değildir"

1 saat önce

Doç. Dr. Fahrettin Uysal: "Üfürüm kalpte delik demek değildir" Çocuktaki her üfürüm kalbinin delik olduğu anlamına gelmezBURSA - Çocuk Kardiyolojisi Doç. Dr. Fahrettin Uysal, çocuklardaki her üfürümün kalbinde delik olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Doç. Dr. Fahrettin Uysal: "Üfürüm kalpte delik demek değildir"
Çocuktaki her üfürüm kalbinin delik olduğu anlamına gelmez

BURSA - Çocuk Kardiyolojisi Doç. Dr. Fahrettin Uysal, çocuklardaki her üfürümün kalbinde delik olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi.
Üfürümün kalbin dinlenmesi sırasında doktor tarafından duyulan ek ses olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Doç. Dr. Fahrettin Uysal, "Çocukluklarda 2 ve 5 yaş arası çok sık olarak üfürüm duyulur. Önemli olan bu üfürümlerin masum olup olmadığının değerlendirilmesidir. Üfürüm kalpte delik demek değildir. Üç tip üfürüm vardır: Masum üfürüm, fonksiyonel üfürüm, patolojik üfürüm. Masum üfürümlerde kalpte herhangi bir yapısal problem yoktur. Kalp tamamen normaldir. Bu tip üfürümün sebebi belli değildir. Zamanla kaybolur. Ateş sırasında üfürümün şiddeti artar. Bu tip üfürümlerde çocuk kardiyoloğu tarafından muayene ve gerekirse ekokardiyografi yapılarak yapısal problem olmadığı kesinleştirilmesi şarttır. Eğer yapısal kalp hastalığı olmadığı görülürse takibe gerek yoktur" dedi.
Fonksiyonel üfürümün kansızlık ve tiroit bezinin aşırı çalışması durumunda duyulduğunu belirten Uysal, "Bu tip üfürümlerde kalpte problem yoktur ve altta yatan hastalığın tedavisi ile üfürüm kaybolur. Patolojik üfürüm ise, kalpte doğuştan var olan veya sonradan gelişen herhangi bir yapısal problemde duyulan üfürümlerdir. Patolojik üfürümlerde kalpte delik, kalp kapaklarında darlık veya yetersizlik, akciğer damarında veya şah damarında darlık gibi önemli problemler olabilir. Bu sebeple, her ne kadar deneyimli bir hekim patolojik ve masum üfürüm ayırımını yapabilirse de, muayenede üfürüm duyulan her hastanın çocuk kardiyoloğu tarafından görülmesi önerilir" şeklinde uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

Masum, Uysal, Sağlık
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