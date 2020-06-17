Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" - Son Dakika

Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu"

Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak" Üroloji Uzmanı Doç. Dr.

Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu"

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak"

KONYA - Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, son günlerde artan vaka sayılarının ikinci dalga olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ederek, vakalarda beklenen düzeyde bir artış olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Umut Gönülalan, Sağlık Bakanlığının yetkilendirmesiyle Mart ayından bu yana pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını belirtti. Pandemi sürecinde Konya olarak oldukça başarılı mücadele verdiklerini ifade eden Gönülalan, "Ama tabii ki de normalleşmenin getirdiği bazı vaka sayılarında artışlar yaşanabiliyor. Ancak buna rağmen son derece başarılı olarak süreç sürdürülüyor. Medicana Konya Hastanesi olarak bu normalleşme sürecinde biz tüm branşlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte pandemi hastalarımızla hiçbir şekilde temaslarını sağlamadan bize normal diğer şikayetleri için başvuran hastalara da her türlü tanı, tedavi, ameliyat, anjiyo gibi gereken ihtiyaçlarına yönelik olarak tamamen daha steril ortamlarda pandemi hastalarından uzak tutarak hizmet vermeyi sürdürmekteyiz" dedi.

"Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu"

Son zamanlardaki vaka artışlarının ikinci dalga olarak yorumlamaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Gönülalan, "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu. Ancak tabii ki de bu süreçte pandemi halen bitmedi. Korona virüs hayatımızın bir gerçeği olarak uzun bir süre kalacak. Onun için mutlaka sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene önem vermemiz gerekiyor. Buna hastane ortamına gelirken de daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece hastaneler değil toplu alanlar, restoranlar, kafeler bu tür alanlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ülke çapında büyük bir salgının önüne geçmeyi başardık"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan da, Mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsün herkesin alışık olmadığı bir durum olduğunu belirtti. Gerekli tedbirleri hızla alarak ülke çapında büyük bir salgının önüne geçmeyi başardıklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan, "Bunun da temel kuralı zaten bu sosyal mesafe dediğimiz en az 1 buçuk metrelik mesafe kuralına uymak, maske takmak ve düzenli olarak ellerimizi yıkamaktan geçiyordu. Türk halkı olarak bunu biz aslında başardık. Ancak bir normalleşme sürecine girdik. Bunun mantığını tam olarak anlamamız gerekiyor. Biz daha önce Mart, Nisan, Mayıs aylarında çok özenle dikkat ettiğimiz ve bu şekilde sayılarını bariz olarak azalttığımız korona virüs salgınından normalleşme sürecinde de aynı mantığı kapmamız ve bu sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Biz normal günlük yaşantımıza devam ederken de sosyal mesafe, el yıkama ve özellikle maske kullanma kurallarına dikkat edersek özellikle bu hastalığın solunum ve dolaşım yoluyla bulaştığı gerçeğini idrak edip ona göre davranırsak sevdiklerimizi de korumuş oluruz. Çünkü benim hastalığım yok, ben gencim, ben bunu rahat atlatırım gibi düşünsek de etrafımızda bizden büyük kronik hastalığı olan birçok kişiye bulaştırma açısından davetiye çıkarıyoruz" diye konuştu.

"Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak"

Son 1-2 haftalık süreçte arttan vaka sayılarıyla rehavete kapılmanın ya da bir rahatlığa girmenin çok büyük kötü sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Uğurcan, "Bunların başında da artan ölümler, artan hastalıklar gelir. Korunma çok belli. 3 temel kuralımızı bir kez daha hatırlatalım. Sosyal mesafe, 1 buçuk metre kuralı, maske kullanmak ve düzenli olarak elleri su ve sabunla ya da dezenfektanlarla yıkamak bizim temel prensibimiz olmalı. Çünkü biz bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu hastalık ülkemizi terk etmeyecek, tüm dünyayı da terk etmeyecek. Özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak. Kış geldiğinde daha ağır seyredebilecek. Dolayısıyla bizim bu hastalıkla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Ölüm oranlarını düşürmemiz ve belli bir seviyenin altında tutmamız için de lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Gönülalan: Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Gönülalan: 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor         
20:43
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:21
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 22:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]