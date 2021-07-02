Doç. Dr. Gülsün Aygörmez' İn "Türkçe-Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt Iı " İsimli Kitabı Yayımlandı - Son Dakika

Doç. Dr. Gülsün Aygörmez' İn "Türkçe-Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt Iı " İsimli Kitabı Yayımlandı
02.07.2021 16:07
Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Gülsün Aygörmez'in 2004 yılından bu yana görev yaptığı Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki Türk Hukuku dersleri kapsamında geliştirilen Aile Hukukuna ilişkin ders kitabı "Türk Hukukuna Giriş: Aile Hukuku Cilt II" adıyla, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki...
Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Gülsün Aygörmez'in 2004 yılından bu yana görev yaptığı Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki Türk Hukuku dersleri kapsamında geliştirilen Aile Hukukuna ilişkin ders kitabı "Türk Hukukuna Giriş: Aile Hukuku Cilt II" adıyla, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilde yayımlanmıştır.
Kitap adı: Türkçe-Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt II
Yayınevi: On İki Levha
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