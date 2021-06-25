Doç. Dr. Gün Kut, BM Irk Ayrımcılığı komitesine yeniden seçildi - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler binasında 'Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi' seçimlerinde 2022-2026 döneminde görev yapacak üyeler belirlendi. Dün yapılan seçimlerde, Doç. Dr. Gün Kut komiteye yeniden seçildi.

Söz konusu Komite'de 2010 yılından bu yana görev yapan Doç. Dr. Gün Kut, Türkiye tarafından komite üyeliğine tekrar aday gösterildi ve 145 oy alarak seçimleri en üst sıralarda tamamladı. Komite, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi'nin denetim organı görev yapıyor.