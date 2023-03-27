Doç. Dr. Hilal Gökalp: Dermatoloji alanında en yeni teknoloji 'Eksozom' - Son Dakika
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Doç. Dr. Hilal Gökalp: Dermatoloji alanında en yeni teknoloji 'Eksozom'

27.03.2023 16:00
Doç. Dr. Hilal Gökalp: Dermatoloji alanında en yeni teknoloji 'Eksozom'

Daha genç bir görünüme sahip olmak amacıyla doktorların kapısını çalanların son dönemde en çok merak ettiği uygulama; Eksozom Tedavisi. Uygulamanın detaylarını Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Paris'te gerçekleştirilen International Master Course on Aging Science (IMCAS) kongresine katılan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, "Antiaging üzerine en son gelişmeleri takip ettiğimiz etkinlikte bu yıl hücresel tedaviler arasında özellikle eksozom üzerine yoğunlaştılar. Bu uygulama son dönemde tüm dünyada oldukça popüler. "Eksozom tedavisi; cilt lekelerinde, aktif aknede, gözenek sıkılaştırmada, atopik dermatit ve gül (Akne Rozasea) hastalığında, akne skarı dahil dirençli skarlarda, açık yaralarda ve saç dökülmesi tedavisinde tercih edilen etkili bir uygulama" dedi. Ayrıca cilt yenilemede ve gençleştirmede son yılların en dikkat çeken tedavi alternatifi olduğunu belirtti.

HÜCRELERİ GENÇLEŞTİREN VE ONARAN PARTİKÜLLER

Doç. Dr. Hilal Gökalp, eksozom tedavisi hakkında şu bilgileri verdi: "Kök hücreler, diğer hücre tiplerini yeniden üretebilme kabiliyetine sahiptir. Genel olarak tüm bedende doku, organ ve hücrelerin yenilenmesinde kullanılır. Kök hücrelerde bulunan eksozomların görevi de hücreler arasında iletişim kurmaktır. Hücreler arasında dolaşıp eksik, hatalı hücreleri belirler ve bu hücrelerin gençleşmesi için çalışırlar. Dolayısıyla doku onarımı konusunda büyük önem taşırlar. Kök hücrelerden salınan mikro düzeydeki bu partiküller son derece etkili olduklarından gelişen teknolojiyle birlikte bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı."

SERUM, MİKROİĞNELER İLE CİLT ALTINA ENJEKTE EDİLİR

Eksozomların cildi gençleştirdiğini, onardığını, saç dökülmesini ve leke/skar görünümünü azalttığını gösteren birçok bilimsel çalışma olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hilal Gökalp, "Kök hücrelerden elde edilen eksozomlar ile bir serum hazırlanır. Peptitler, koenzimler, büyüme faktörleri, mineraller ve amino asitler de içeren bu serum, yüz, boyun ve dekolte bölgesine mikro iğneler yardımıyla enjekte edilir. Tedavi süreci 3-8 seans aralığında olabilir. İşlemler 7-14 günlük arayla yapılır. Kişi günlük yaşamına hemen dönebilir" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Doç. Dr. Hilal Gökalp: Dermatoloji alanında en yeni teknoloji 'Eksozom' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Hilal Gökalp: Dermatoloji alanında en yeni teknoloji 'Eksozom' - Son Dakika
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