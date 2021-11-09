Doç. Dr. İbrahim Aşkar meme estetiğinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı - Son Dakika

Meme estetiği günümüzde en çok tercih edilen estetik cerrahi işlemlerden biridir. Bu doğrultuda bayanlar vücut hatları ile orantılı göğüs ölçülerini elde etmek amacıyla meme estetiğini tercih edebiliyor. Fakat karar verirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır;

Meme estetiği öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

- Öncelikli olarak hastalar istek ve beklentilerini en iyi şekilde dile getirerek kendilerini ifade etmelidir.

- Doktor tercihi doğru yapılmalıdır. Kesinlik işin uzmanı deneyimli biri tercih edilmelidir.

- Doktorun dediklerine harfiyen uyulmalıdır.

- Ameliyat sonrasında 3-4 hafta özel bir korse giyilmesini önermekteyiz. 2 ay ağır kaldırmamak, 6-8 hafta sportif faaliyetlerden uzak kalınmalıdır

- Cilt yapısına bağlı olarak yıllar içinde memede yeniden sarkma oluşabilir. Bu durum, kilo kontrolü, spor ve beslenme gibi etkenlerle kontrol edilebilir

Meme Şekli Neden Bozulur?

Göğüslerde görülen şekilsel bozukluklar doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Kadın vücudunun doğum ve emzirme sonrası deformasyona uğrayabilir. Ayrıca tüm bu nedenlere yaşlanma, hormonal bozukluklarında eklenmesi ile birlikte memeler hacim kaybına uğrar.

Dolayısıyla görsel açıdan daha iyi göğüs formu sahip olmak için meme estetiği tercih edilir. Yapılan cerrahi müdahaleler ile hastanın beklenti ve istekleri en iyi şekilde karşılanmış olur. Bu durum hastanın sosyal hayatın etkilediği gibi özel hayatına da olumlu etkileyecektir.