İZMİR Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de, yaşadığı binanın 6'ncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, 2018 Sokak numara 40B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'cı katındaki pencereden düşerek kanlar içinde kaldı. Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı. 1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi. Gündoğan, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin doğal kehribar olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer almıştı.

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından bugün saat 11.30 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Gündoğan'ın cenazesi, tören için Buca Muradiye Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine; Gündoğan'ın kızları Ceyda Gündoğan ile avukat Ceren Gündoğan'ın yanı sıra akademisyenler katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası Gündoğan'ın cenazesi, Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceren ve Ceyda Gündoğan, babaları için uzun süre gözyaşı döktü.