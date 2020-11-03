Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı - Son Dakika

Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

03.11.2020 09:05
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı, System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.

Ege denizinde geçen cuma günü meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken Doç. Dr. Serkan Irmak, "2 Kasım itibariyle 1100'den fazla artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler olmaya devam edecek. Bizim beklediğimiz genelde ana şoktan bir birim küçük olan ana artçı henüz olmadı. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle hasarlı binalara uzman ekiplerin 'girilir' izni vermeden girmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

'BÜYÜK ARTÇILARA HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM'

Doç. Dr. Irmak binaların taşıyıcı sistemlerindeki kırıkların çok ciddi sonuçlara yol açacağını belirterek, "Kendi yapacakları tespitlerde görecekleri veya göremeyecekleri çatlaklar taşıyıcı sistemdeki kırıklar, olası artçı depremde çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunun örneğini 2011 yılında Van'daki depremden sonra yaşanan artçıda meydana gelen can kayıplarını gösterebiliriz. Bölgedeki artçılar bir müddet daha sürecektir, vatandaşların buna hazırlıklı olması lazım. Örneğin ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin artçıları hala sürmekte. Sadece artçıların oluş sayısı azalacaktır. İlk günlerde çok sık artçılar olurken zaman içerisinde bu artçıların sayısı azalacaktır. Büyük artçılara karşı hazırlıklı olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Hasarlı binalara girmemek lazım, ancak uzman ekiplerin onayından sonra binalara girmek gerekir" dedi.


Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

Öğretim Üyesi, Serkan, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler         
08:45
Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı         
08:26
2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı 2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı         
07:54
Depremden saniyelerle kurtulan genç, hala kabusu yaşıyor: Kaldığım çadıra birisi girince yerin titrediğini hissediyorum Depremden saniyelerle kurtulan genç, hala kabusu yaşıyor: Kaldığım çadıra birisi girince yerin titrediğini hissediyorum         
05:56
Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu         
23:38
Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi         
23:04
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'e yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 09:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei