Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu" - Son Dakika

Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu"

KAYSERİ - Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, aşı çalışmalarının başlamasıyla beraber korona virüs hastalarında belirgin bir azalma olduğunu söyledi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarının başladığını kaydeden Altıntop, aşı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Altıntop, "Kayseri Devlet Hastanesi'nde de aşılamalar başladı. Hem Biontech hem de Sinovac aşıları yapılıyor. Vatandaşlarımızdan e-nabız ve MHRS'den ya da bu sistemleri kullanamıyorlar ise alo 182 hattından randevu almalarını istiyoruz. Randevularına saatinde gelmelerini istiyoruz. Randevuya geldiklerinde de özellikle kurallara uymalarını istiyoruz. Çünkü biz bu aşıyı pandemi için yapıyoruz. Aşıların hazırlanması, odalara taşınması, büyük paketlerden yeniden küçük paketlere geçirilmesi aşamasında zaman zaman vatandaşlarımızı bekletebiliyoruz. O aşamada sabırlı olmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Oruç tutan vatandaşlarımız için aşılarımızı sadece sabahları değil, saat 23.00'a kadar merkez 10. blokta yapılmaktadır. Herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu" diyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop, "Aşı yapılan gruplarda azalma olurken, hastaneye yatan doktor, hemşire veya mevcut yaşına göre aşı yapılan vatandaşlarımızın hastalığı hafif atlattığını gördük. Aşı olmalarını öneriyoruz. Aşılı insan sayısı ülkemizde ve şehrimizde ne kadar artarsa pandeminin de hızı o kadar çabuk kesilecektir. Herkese geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.