Doç. Dr. Murat Karacasu, 'Profesörlük' ünvanı aldı ve ataması yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Doç Dr. Murat Karacasu; 'Profesörlük' ünvanı aldı ve ataması yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Doç Dr. Murat Karacasu; 'Profesörlük' ünvanı aldı ve ataması yapıldı.



Prof. Dr. Murat Karacasu, ESOGÜ'nde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürecek. Karacasu; 2003 yılından beri, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Murat Karacasu; 1994 yılında ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Ulaştırma alanında yurt içi ve yurt dışında birçok konferans ve seminerlere katıldı. Onlarca Tübitak proje, kitap, makale ve yayınları bulunan Prof. Dr. Murat Karacasu; 'Profesörlük' ünvanı ve ataması' ile ilgili yaptığı açıklamada, "25 yıllık akademik yaşam sonrası Allah' a şükürler olsun ki, 'Profesör' ünvanı almış bulunmaktayım. Yurt içi ve yurt dışında onlarca bildiri, makale, kitap ve konferanslar sığdırabildiğim bu yolda, artık son aşamadır. Akademik yaşamda, en son nokta olan bu ünvana sahip olmak, gerçekten gurur verici oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti

Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı

Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu