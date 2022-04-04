Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi

04.04.2022 10:48
Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Yücelen, geçtiğimiz iki yıllık pandemi sürecinin ardından yaşanan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin turizm sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Yücelen, geçtiğimiz iki yıllık pandemi sürecinin ardından yaşanan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin turizm sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Türkiye'de 2021'de ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısında Rusya birinci, Ukrayna ise üçüncü sırada. Bu iki ülkeden gelen turist sayısı 6 milyon 750 bin kişi. Bu rakam toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık dörtte biri ediyor. Bu bağlamda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin turizme etkisini değerlendiren Doç. Dr. Murat Yücelen, "Geçtiğimiz iki yılın kayıplarını telafi edememiş olan turizm işletmeleri, bu zorluklarla kendi başlarına mücadele edemeyecekleri için ulusal çapta bir destek ve koordinasyon müdahalesi gerekir" dedi.

"TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN SEKTÖRDE YATIRIMLAR DEVAM ETTİ"

Pandemi sürecindeki tüm olumsuzluklara rağmen sektörde yatırımların devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Yücelen, "Yurt dışından rezervasyonlar artıyor, kurvaziyerler geri geliyor, kongre, toplantı ve konferans organizasyonlarında da hızlı bir toparlanma oluyordu ta ki tüm dünyayı şaşırtan Ukrayna işgaline kadar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali turizm sektöründeki beklentileri tekrar değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Yücelen, sektörün, sezonun açılmasına kısa bir süre kala bu denli kritik pazarlarda oluşan fiili bir askeri ihtilaf durumunun getirdiği yeni belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"FİYAT İNDİREREK REKABET, MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜR"

Doç. Dr. Murat Yücelen, dünya genelinde artan enerji ve temel ihtiyaç maliyetleri ile Türk lirasının değer kaybı, yüksek enflasyon ve istihdam gibi iç ve dış makroekonomik etkenler de göz önüne alınınca bu yıl turizm sektörüyle ilgili stratejik öngörülerde bulunmanın ve şirketlerin planlama yapabilmesinin zorlaştığını kaydetti. Fiyat indirerek rekabet etmeye çalışmanın marka değerini düşürerek talep daralmasına yol açabileceği için yanlış bir strateji olacağını vurguladı.

BU KRİTİK DÖNEMDE NE YAPILABİLİR?

Yeditepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Yücelen, bu kritik süreçte yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

"Geçtiğimiz iki yılın kayıplarını daha telafi edememiş olan turizm işletmeleri bu çok yönlü zorluklara kendi başlarına göğüs geremeyeceği için ulusal çapta bir destek ve koordinasyon müdahalesi gerekiyor,

"Destek açısından ilk anda aklımıza teşvikler, vergi indirimleri, finansman kaynakları gibi en azından günü kurtaracak, değerli markalarımızın, şirketlerimizin, varış noktalarımızın ayakta kalmasını sağlayacak maddi konular geliyor,

"Daha köklü insiyatifler de almak gerekiyor. Örneğin, uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler geliştirilebilir, kriz dönemlerinin etkilerini azaltmak üzere sektör dinamik ve trendlerini bilimsel olarak analiz eden bir Ar-Ge birimi oluşturulabilir,

"Kamu ile sektörü buluşturmak üzere temeli atılmış olan Turizm İstişare Kurulu işlevsel hale getirilebilir,

"Ulusal Turizm Şuraları bazen değil de düzenli olarak yapılabilir,

"Kalkınma Planlarında sektörün geleceğine dair amaçlar detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu amaçlar arasında yer alan, Türk turizminin pazar bağımlılığını azaltmak, yeni hedef pazarlar geliştirmek, etkin tanıtım ve satış politikaları tasarlamak, ziyaretçi sayısını artırmaya çalışırken niteliğini ve kişi başı harcamasını da yükseltmek, gibi ibarelerin fiilen gerçekleşmesi için bir seferberlik anlayışı ile hareket etmek gerekiyor,

"Bu topraklardaki turizm faaliyetleri çok yönlü ekonomik değere sahip. Aynı zamanda ülkemizin ulusal, manevi ve eşsiz bir değer olduğu bilinci ile değerlendirilmesi gerekiyor."


Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi
Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi
Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor Rusya sivil katliam iddialarını 'Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu' olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı Rusya sivil katliam iddialarını 'Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu' olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı

Yeditepe Üniversitesi, Ukrayna, Turizm, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
10:03 Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı
10:03 Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor
09:57 Ayda binlerce euro kazanıyor! Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın sırrını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 10:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement