Doç. Dr. Murat Yurdakul TMMOB'un konuğu oldu - Son Dakika

Doç. Dr. Murat Yurdakul TMMOB'un konuğu oldu
11.03.2021 12:03
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Yurdakul, Türkiye Maden Mühendisleri Odasının (TMMOB) düzenlediği "Genç Madenci Söyleşileri" etkinliğine konuk oldu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Yurdakul, Türkiye Maden Mühendisleri Odasının (TMMOB) düzenlediği "Genç Madenci Söyleşileri" etkinliğine konuk oldu.
TMMOB'un sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleşen etkinliğe Türkiye'nin farklı üniversitelerinden maden mühendisliği öğrencileri katıldı. "Genç Madenci Söyleşileri" etkinliğine konuk olan Yurdakul etkinlikte, doğal taş ve mermer madenciliğinde maden mühendislerinin rolü üzerine tecrübelerini paylaştı. - BİLECİK
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