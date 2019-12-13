Doç. Dr. Mustafa Karaca'dan "Medya Okuryazarlığı Söyleşisi" - Son Dakika
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Doç. Dr. Mustafa Karaca'dan "Medya Okuryazarlığı Söyleşisi"

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karaca, özel bir eğitim kurumunda düzenlenen "Medya Okuryazarlığı Söyleşisine" konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Mustafa Karaca'dan

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karaca, özel bir eğitim kurumunda düzenlenen "Medya Okuryazarlığı Söyleşisine" konuşmacı olarak katıldı.


Etkinliğe, okulun 5'inci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Sosyal medya okuryazarlığı, sosyal medyada siber mobbing, cinsel ve psikolojik saldırı alanlarında ülkemizde öncü akademik çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Karaca, bu alanlarda farkındalık oluşturmak için Eskişehir'de ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde söyleşiler ve seminerler gerçekleştiriyor. Mustafa Karaca, bu tür söyleşilerin amacını ise, "Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyayı etkin biçimde kullanmayı öğretmenin yanı sıra söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz hedef kitlenin sosyal medyada maruz kaldığı tacizi ve kötü içeriği, söyleşinin ardından dönüt olarak ifade edebilmesi." diye değerlendirdi.


"Medyanın yapmış olduğu tüketim propagandası gençlerde tatminsizlik duygusu uyandırıyor"


Konuşmasında medyanın çocukları şiddet ve tüketim propagandasına maruz bıraktığına dikkat çeken Karaca, yeni medyanın gittikçe tatminsiz ve sürekli her şeyi elde etmek isteyen hırslı bir nesil oluşturduğunu ifade etti. Doç. Dr. Karaca, yeni iletişim teknolojilerinin gençler üzerindeki etkisini ifade ederek, "Gençler istekleri gerçekleşmediği zaman, saldırgan davranışlar sergiliyorlar ve psikolojik problemler yaşıyorlar. Bunun yanı sıra, geçmişte kitle iletişim araçlarının karşısında maruz kaldığımız kötü içerikler bugün sansürsüz ve sınırsız bir şekilde cebimizde dolaşıyor. İstediğimiz her şeye bu kadar kolay ulaşabildiğimiz bir dönemde, küçük yaştakilerin cep telefonları aracılığıyla maruz kaldığı içerikler, onları ilerleyen yaşlarda bambaşka bir insana dönüştürebiliyor" diye belirtti.


"Sosyal medyada maruz kaldığımız tüm kötü içeriklere ve yaşamış olduğumuz tüm tacizlere karşı özellikle çocukların kendi polisi olması gerekiyor"


Sosyal medyadan ve internet erişiminden kaçmanın mümkün olmadığının altını çizen Doç. Dr. Karaca, toplumun her kesimini bu anlamda eğiterek ve farkındalık oluşturarak bu sorunun üstesinden gelineceğini vurguladı. Bu sorunun yasal düzenlemeler haricinde bütünsel bir bakış açısıyla çözülmesi gerektiğini aktaran Karaca, "Sosyal medyada maruz kaldığımız tüm kötü içeriklere ve yaşamış olduğumuz tüm tacizlere karşı özellikle çocukların kendi polisi olması gerekiyor. Ayrıca dijital oyunların tehlikeli bir hal almaya başladığı bu dönemde Üniversitemizin SODİGEM birimi bu anlamda ciddi farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu anlamda yasaların, politik zeminin, bu sorunlara yönelik şekillenmesi gerekiyor. Ailelerde ve çocuklarda bu anlamda bilinç uyandırmak için biz de dilimizin döndüğü kadar anlatmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.


Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Mustafa Karaca'ya, Ortaokul Müdürü Hulusi Karslı tarafından plaket taktim edildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Mustafa Karaca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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