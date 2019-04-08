Doç. Dr. Nalçakan: Çağımızın Sorunu Hareketsiz Yaşamak ve Kötü Beslenmek

İZMİR'de, Ege Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Doç. Dr. Gülbin Rudarlı Nalçakan, "Çağımızın sorunu hareketsiz yaşamak ve kötü beslenmek. Hareket azlığı, sadece fiziksel kayıp değil, ciddi anlamda metabolizmanın bozulması ve bunlarla ilişkilendirilen birçok hastalığın kademeli olarak ortaya çıkmasını ifade ediyor" dedi.
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ortaklığıyla 'Spor Eczacılığı' paneli düzenlendi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın
, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Rudarlı Nalçakan, Uzman Eczacı Ayşe Birlik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde 'Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz' sunumunu gerçekleştiren Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Rudarlı Nalçakan, şöyle konuştu:
"Sağlıklı olmak için beslenme ve egzersizi birbirinden ayıramıyoruz. İkisi beraber sağlık kazandırıyor ya da kaybettiriyor. Çağımızın sorunu hareketsiz yaşamak ve kötü beslenmek. Eskiye bakıldığında hareketin, günlük atılan adım sayısının, günlük harcanan enerjinin azaldığı ve buna bağlı olarak vücut kütlemizin arttığı net bir şekilde görülmekte. Hareket azlığı sadece fiziksel özelliklerle ilgili bir kayıp değil. Ciddi anlamda metabolizmanın bozulması ve bunlarla ilişkilendirilen birçok hastalığın yavaş yavaş kademeli olarak ortaya çıkması demek. Bu sebepten dolayı sağlıklı yaşam için egzersiz bir gereklilik ve bir ihtiyaç."
'SPOR ECZACILIĞI ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR'
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer ise spor yapılırken bazı ilaçların ne olduğu bilinmeden kullanıldığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizle yaptığımız konuşmalarda nispeten bunu engellemeye çalışıyoruz ama birçok kişinin hala bilinçsiz bir şekilde ilaç kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu alanla ilgili çok ciddi eğitimlere ihtiyaç olduğunun farkındayız. Son 30 yılda eczacıların spor hekimliği ve doping kontrolünde sahip oldukları rol her geçen gün biraz daha belirgin hale gelmiş durumda. Spor eczacılığı hem tedavi hem de performans arttırılmasına yönelik olarak önemli katkılar sağlıyor. Eczacılar yarışma sırası ve sonrasında hangi maddelerin organizasyon tarafından yasaklanmış olduğunu bilmek ve sporculara istemeden ilaç almalarını engellemek için de önemli sorumluluklara sahiptir. Dolayısıyla yapılacak olan bu çalışmanın çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
'HAREKETLİ YAŞAM, İLAÇSIZ YAŞAM'
Uzman Eczacı Ayşegül Birlik ise eczacıların sadece ilaç temini sağlamadıklarını aynı zamanda danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Biz eczacılar olarak bize gelen hastalara sadece doktorun yazdığı ilaçları karşılamak adına bir hizmet veriyormuş gibi görünüyoruz. Aslında bizim danışmanlığımızı sunduğumuz noktalara koruyucu sağlık hizmetimiz çok önemli. Dolayısıyla hareketli bir yaşama, ilaçsız bir yaşama ve bunun için de ne yapılması gerektiğine dair hem aktif yaşamak isteyenler hem de profesyonel sporcular ve amatör sporculara birtakım danışmanlıklar verilmesi gerektiğini hissettik. Bu alanda da ülkemizde çok büyük bir boşluk olduğunu gördük. Uzman olarak sahada olmamız gerektiğini anladık ve bu noktadaki çalışmalarımızı sürdürdük" diye konuştu.
- İzmir