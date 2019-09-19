Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Ankara'da İslam Birliği Kongresinde konuştu

İslam Birliği Araştırmaları Merkezi'nce Ankara'da 'İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin' konulu 'İslam Birliği Kongresi düzenlendi.

25 ülkeden 60 davetlinin katıldığı kongrede Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" konulu toplantının ikinci gününde "Filistin'in İslam Dünyasına Etkisi" başlıklı oturumu yöneterek bir konuşma yaptı.

Bu kongreyle Filistin'in yeniden dünya Müslümanlarının gündeminde olmasının önemli olduğunu belirten Çalışkan, Afrika'da açlar doyana kadar Filistin kurtulana kadar sloganı ile tüm sorunların çözümü için el birliğiyle mücadele etmeliyiz.

Son yıllarda bölgemizde yaşanan özellikle Arap baharı süreciyle başlayan süreç esas itibarıyla Filistin davasını yok etmeye yönelik bir giriş olduğu maalesef büyük acılarla ortaya çıktı.

Müslümanın topluluklar olarak eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, üretimde, sanayide, bilgide teknolojide sanayide geri kaldık. Bunların sonucu olarak üretmediğimiz zaman tüketmeye mahkûm olduk. Tükettiğimiz içinde hep başka topluluklar tarafından sömürüldük. Sömürülmeye devam ediliyoruz.

Bütün farklılıklara rağmen İslam dünyasının üzerinde anlaştığı neredeyse tek konu Kudüs'tür. Filistin'de yaşanan tüm acı, İslam coğrafyasının tüm noktalarında hissedilir. Filistin davasında Sünni, Şii gibi mezhepçilik, ırkçılık hiçbir akım yoktur. Bu dava sadece Filistinlilerin davası değil. Bu dava tüm Müslümanların ve insanları birleştirecek yegâne davadır.

Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği ise Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyası özgürleşemez. İslam Birliği olmadığı sürece Filistin bağımsız hale gelemez" diye konuştu.