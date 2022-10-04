DOÇ. DR. NEDİM URHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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DOÇ. DR. NEDİM URHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

04.10.2022 18:39

İLİM Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve emekli akademisyen Doç. Dr. Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı.

İLİM Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve emekli akademisyen Doç. Dr. Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı.

Doç. Dr. Nedim Urhan 87 yaşında hayatını kaybetti. Nedim Urhan'ın için bir süre öğretim üyeliği de yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'iinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Nedim Urhan'ın oğlu Osman Urhan, Damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli, ailesi, akrabaları, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte Urhan'ın sevenleri, öğrencileri ve yakınları katıldı. Urhan'ın damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli cenaze başında konuşma yaparken, oğlu Osman Turhan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya taziye dileklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Artvin doğumlu Nedim Urhan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde imam hatiplik ve öğretmenlik yapmış, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalında öğretim üyeliği görevi üstlenmiş, üniversiteden 2002 yılında emekli olmuştu.

Töreninin ardından Urhan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

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Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DOÇ. DR. NEDİM URHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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