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Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı yaptıracaklara tavsiyeler - Son Dakika

Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı yaptıracaklara tavsiyeler

24.09.2021 12:39
Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı yaptıracaklara tavsiyeler, System.String[]

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı ile ilgili önemli tavsiyeler…

Burun estetiği ameliyatı özellikle son zamanlarda yüzündeki orantısız görüntüden kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği en önemli yöntemlerden biri. Burun estetiği yani rinoplasti artık maliyet açısından da insanları zorlamıyor ve pek çok kişi estetik görünümden uzak yaşamaktansa burun estetiği ameliyatı ile yaşamış olduğu güvensizlikten tamamen kurtulabiliyor.

Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı ile ilgili önemli tavsiyeler geldi. Burun estetiği ameliyatının karar verme aşamasından ameliyat sonrasındaki bakım aşamasına kadar pek çok konuya değinen Kayıran bu ameliyattan korkulmaması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Oğuz Kayıran: Rinoplasti korkulacak bir cerrahi müdahale değildir

Doç. Dr. Oğuz Kayıran rinoplasti işleminin kısa süren bir işlem olduğunu ve işlem sonrasında birkaç gün içerisinde insanların günlük yaşamına devam edebileceklerini söyledi. Bu yüzden artık komplikasyonlar ve yaşayacak olduğumuz travmatik durumun kısa sürdüğünü söyleyerek bu işlemden korkulmaması gerektiğini belirtti.

Kayıran, "Rinoplasti ameliyatı olmadan önce hekim seçimine özen göstermelisiniz. Klinik tercihi önemli. Ten yapınız, yüz şekliniz, kıkırdak yapınız tüm bu kriterlere tek tek dikkat edilmeli. Aynı zamanda işlem sonrasında da sağlığınızı tehlikeye atmamak için sauna, hamam ve yoğun güneş ışınlarından bu dönemde korunmalısınız."

Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca, genellikle, burun deliklerinden çok hafif bir sızıntı olur ve birkaç hafta da burnunuzda hafif tıkanıklık hissedebilirsiniz. .Şayet burun içinde tampon varsa, birkaç gün sonra alınacak ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Bir veya bazen ikinci haftanın sonuna doğru tüm pansumanlar ve burnunuzun üzerindeki atel alınmış olacaktır.

Üç hafta sümkürmek ve hapşırmaktan sakınınız. Ameliyat sonrası ikinci gün ılık duş alabilirsiniz. Üç hafta boyunca aşırı fiziksel aktivitelerden (yüzme, aerobik, jogging, bisiklet vs) sakınınız. Altı hafta burnunuzu darbeden kuruyunuz. İlk 8 hafta gözlük kullanmayın. Ameliyat sonrası burun cildiniz güneş ışığına karşı hassastır. Bu nedenle 8 hafta burnunuzu güneşten koruyunuz (solarium, güneşlenme). Uzun süreli güneşte kalmak gerektiğinde güneş koruyucu faktör (SPF-28) içeren kremler kullanılabilir.

Estetik burun ameliyatı olan hastaların çoğu iki gün içerisinde ayağa kalkıp dolaşırlar ve ameliyattan bir hafta sonra okula veya çok yorucu olmayan iş hayatına dönebilirler." diye konuştu.

Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı yaptıracaklara tavsiyeler

Burun estetiği, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı yaptıracaklara tavsiyeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Oğuz Kayıran'dan burun estetiği ameliyatı yaptıracaklara tavsiyeler - Son Dakika
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