Doç. Dr. Ömer Kul: "Çin'den Ayrılmak İsteyen En Az On Bölge Var''

Çin'in dünyanın en büyük devletlerinden biri olduğuna dair yanlış bir algı olduğunu belirten Doç. Dr. Ömer Kul, "Çin'in çok problemi olduğunu görsek bırakın ilişkileri geliştirmeyi ondan koşar adım kaçarız. En az on bölgede Çin'den ayrılmak isteyen hareketler ve taraftarlar var. Bunlar dışarıya yansımıyor. Komünizm düzeni değişsin istiyorlar" dedi.

Bağcılar Belediyesi ile Giresun Piraziz ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Çin esareti altında yaşayan Müslümanların sesini dünyaya duyurmak amacıyla " Doğu Türkistan'ın Dünü, Bugünü, Yarını" konulu bir panel düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Biz derdi olan ecdadın evlatlarıyız. Derdimiz dünyanın büyüklüğü kadardır. Biz gücümüzü tarihimizden alıyoruz. Gücün sadece teknoloji, silah ve hazinedeki güç olduğunu düşünmüyoruz. Bizi güçlü kılan değerlerimiz inançlarımız ve tarihimiz var. Dolayısıyla biz çok güçlü bir milletiz yeter ki gücümüzün farkında olalım. Bugün Doğu Türkistan meselesi birçok kardeş ülkemizin başkentlerinde dahi konuşulamazken soydaşlarımızın anavatanı olan Türkiye'de konuşuluyor. Burası kültür ve medeniyet coğrafyamızın ortak vatanıdır. Onun için Doğu Türkistan melesi burada konuşuluyor" dedi.

"Buradan başlayan kıvılcım tüm dünyaya yayılacaktır"

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın da "Bugün Türk coğrafyasında olduğu gibi Anadolu'da bizim topraklarımızda da çığlıkların yükseldiği bir dünya yaşadık. Mühim olan bunlardan bir ders alarak yarını planlamak. Yarını planlamak çok önemli bir olaydır. O nedenle Doğu Türkistan'ın gündem olarak seçilmesini çok önemsiyorum. Anadolu'dan başlayarak Orta Asya ve Türk dünyasında adaletin, kardeşliğin ve birliğin tesisi için başlayan bu kıvılcım tüm dünyaya yayılacaktır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından panelistler, sırayla söz alarak Doğu Türkistan'ın içinde bulunduğu durumu, sıkıntıları ve geleceğini konuştu. Marmara Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot, İstanbul Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Müdürü- İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı Doç. Dr. Ömer Kul, Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Abdullah Oğuz ve Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, yaptıkları sunumlarla davetlileri bilgilendirirken aynı zamanda düşünmeye de zorladı.

"En az on bölgede Çin'den ayrılmak isteyenler var"

Çin'in gerçek yüzünü gösteren etkileyici bir konuşma yapan Doç. Dr. Ömer Kul şunları söyledi: "Ekonomik, siyasi anlamda çok güçlü bir Çin devleti olduğu ve Doğu Türkistan'ın bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak istediği yönünde bir algı var. Hatta Doğu Türkistanlıların batı tarafından kullanıldığı söyleniliyor. Bizim bazı muhafazakar kesimler bile Türkistanlıların batının oyununa gelip Türkiye ile Çin'in ilişkisini gelişmesine mani olmak istediğini söylüyorlar. Bu algıyı değiştirmek için çaba gösteriyoruz. Acaba gözümüzde büyüttüğümüz devasa batıyla kavga ederken dost olabileceğimiz bir Çin var mı?Çin'in çok problemi olduğunu görsek bırakın ilişkileri geliştirmeyi ondan koşar adım kaçmanız gerektiğini de göreceksiniz. Çin dünyanın büyük devletlerinden birisi ama büyüklüğü sadece alan ve nüfus olarak büyüklük. En az on bölgede Çin'den ayrılmak isteyen hareketler ve taraftarlar var. Bunlar dışarıya yansımıyor. Kıta Çin'in içinde karma karışık bir yapı var. Öyle bir Çin'le karşı karşıyayız. Bugün 1.5 milyara yakın nüfusunun büyük çoğunluğu aylık 100 doların altında hayatını idame ettirmek zorunda kalıyor. Bunlar da komünizm düzeninin değişmesini istiyor"

Programda Asiye Karakaş şiirleriyle, Esat Kabaklı da türküleriyle Doğu Türkistan'ın dramını kendi sanat pencerelerinden anlattı. Etkinliğe Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülü, Piraziz ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.