Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi - Son Dakika

Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi

İZMİR Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, bu yıl leyleklerin 1 hafta, 10 gün erken göçe başladıklarını belirtip, bunun iklim değişikliğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi, System.String[]

İZMİR Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, bu yıl leyleklerin 1 hafta, 10 gün erken göçe başladıklarını belirtip, bunun iklim değişikliğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

İlkbaharın müjdecisi leylekler, kışı geçirmek için göç yolculuğuna başladı. Afrika ve Uzak Doğu'ya giden 5 bine yakın leylek, Uşak'ta mola verdi. Bir süre burada kalan leylekler daha sonra toplu halde uçarak tekrar göçe devam etti. O anları Uşaklı çiftçi Arda Acar, görüntüledi. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, göçün erken başladığını belirtip, "Leyleklerle bu yıl oldukça ilginç gelişmeler var. Normalde ağustos ortasında göçe başlayan leylekler, bu yıl 1 hafta- 10 gün önceden yolculuğa çıktı. Ağustos ayında gruplar halinde 5 bin kişilik topluluğun Batı Anadolu'da, Kuzey Batı Anadolu'da toplanarak göçe başladığını tespit ettik. Bu önemli bir şeyin habercisi. Haber ettiği konu ise iklimin değişmesi. Şiddetli sıcak geçen yaz şartları nedeniyle leylekler göçe daha erken başlıyorlar" dedi.

'LEYLEKLERİN GELİŞİ NİSAN'DAN ŞUBAT'A ÇEKİLDİ'Ege Üniversitesi olarak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'yle işbirliği yaparak 10 yıldır leylek halkalaması yaptıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Ortaç Onmuş, leyleklerin Türkiye'ye geliş tarihiyle de ilgili bilgi verdi. Onmuş, "10 yıl önce leyleklerin 10 Nisan'da Türkiye'ye geldiğini tespit etmiştik. Geçtiğimiz yıllar boyunca her sene leyleklerin daha erken geldiğini gördük. Bu sene İzmir'e ilk leyleğin 6 Şubat'ta geldiğini gördük. Bu iklim değişikliğinin en büyük göstergesidir" dedi.Leyleklerin fırtınaları 2 bin kilometre mesafeden algılayabildiklerini belirten Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Kuzey Batı Anadolu bölgesinde bekleyen 5 binlik bir leylek grubunun olduğunu biliyoruz. Ege Bölgesinde Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağışlı günleri gördük. Muhtemelen leylekler bu fırtınayı görüp göçe ara verdi. Aslında bu fırtınalı hava olmasaydı belki göçe devam edip ülkemizden çıkarak Afrika'ya doğru göçe başlamış olacaklardı" dedi.LEYLEKLER TARIM ARAZİLERİNİ, MEYVE AĞAÇLARINI KORUYOR

Leyleklerin önemli canlılar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Tarım için önemli bir hayvan türü. Yaptığımız halkalama çalışmasında bir leylek yavrusunun bizle karşılaşınca yaşadığı stres yüzünden kustuğunu gördük. Kusmuğunda 37 tane tarım zararlısı bir böcek türü olan 'danaburnu' çıktı. Biz buna şaşırdık. Tarım zararlılarını tükettiğini biliyoruz ama bir yavru leyleğin boğazında bu kadar çok danaburnunun çıkması ilginçti. Leylekler tarım arazilerini meyve ağaçlarını koruyan bizim daha sağlıklı yaşamımızı sağlayan hayvanlar. Biz onların sağladığı bu ekolojik desteği kullanıp geliştirip onları korursak daha az kimyasal kullanıp daha besinler üretiriz. İlaca daha az para verdiğimiz için daha çok para kazanırız. Leylekleri korumak insanların kendisini koruması demektir" dedi.


Ege Üniversitesi, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 08:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi - Son Dakika
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