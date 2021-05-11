Doç. Dr. Orhan Bat Sosyal Sorumluluk Projeleri İle Dikkat Çekiyor! - Son Dakika

İnsanların hayata bakış açısını değiştirmek ve daha iyi bir yaşama kavuşabilmelerine destek sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun için gerçekleştirmiş olduğu seminerler ve programlara konuk olarak insanların ağrısız ve acısız operasyonlardan korkmaması gerektiğine değindi.

Doç. Dr. Orhan Bat Hastalara Ulaşıyor!

Sağlığınızı tehlikeye atmamak için vücudunuzdaki fazla kilolardan kurtulmanız gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Orhan Bat çağın hastalığı olarak bilinen obezite ameliyatsız ve cerrahi operasyon gerektirmeyen yöntemlerle çözüm sağlanabildiğini belirtti. Ayrıca bu işlemlerin hızlı ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirebildiğinin de altını çizdi. Bu nedenle insanların bilinçlenmesi sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilecek. Pek çok hastaya ücretsiz sağlık hizmeti sağladığını belirtti. Korkuları ve endişeleri bir tarafa bırakıp sağlıklı günlerde ve mutlu bir bireye dönüşebilmenizin bu yöntemlerle kolay olacağından bahsederek açmış olduğu klinikte pek çok hastaya uygun tedavi yöntemleri ile hizmet verdiklerine değindi.